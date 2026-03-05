Рисовый сыр: что это такое и чем он полезен для здоровья

Рисовый сыр /Иллюстративное изображение

Современный рынок предлагает множество веганских альтернатив сыру , однако большинство из них имеет существенный недостаток – низкое содержание белка. Решить эту проблему смогли сельскохозяйственные исследователи, создавшие гипоаллергенный и питательный сыр на основе риса.

Об этом пишет Popular Science.

Инновационная разработка и ее состав

Ученые из Университета Арканзаса определили, что рис может стать идеальным ингредиентом для создания здорового растительного сыра. Они экстрагировали и проанализировали молекулярные компоненты из коричневого риса, измельченных зерен и рисовых отрубей. Совместив полученные растительные белки с кокосовым маслом и кукурузным крахмалом, команда разработала три вариации веганского сыра, содержащих около 12 процентов протеина.

«В одном рисовом зерне мы имеем три разных типа белка — из коричневого риса, белого риса и отрубей», — рассказывает соавтор исследования и ученый-пищевик Махфузур Рахман.

Экологическая польза и безотходное производство

Использование риса для создания сыра также имеет огромный экономический и экологичный потенциал. При обработке зерна образуется значительное количество побочных продуктов. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, ежегодно в стране остается 14,3 миллиона тонн рисовых отрубей и 24,8 миллиона тонн измельченных зерен, в общей сложности содержащих около 3,3 миллиона тонн питательного белка.

Только в штате Арканзас в 2024 году собрали урожай с более чем 566 тысяч гектаров рисовых полей. Переработка этих остатков позволит не только обогатить рынок пищевых продуктов новыми белковыми ингредиентами, но и может заменить использование некоторых масел и яиц. Ученые работают над тем, чтобы сделать процесс экстракции еще более экологичным, заменив химические растворители на обработку ультразвуковыми волнами.

