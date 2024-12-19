Родился первый в мире ребенок, зачатый новой технологией оплодотворения: подробности и фото малыша

Это якобы более быстрая и безопасная альтернатива традиционному ЭКО.

Новая технология оплодотворения, разработанная компанией Gameto, использующая стволовые клетки, помогающие эмбрионам созревать вне организма, привела к первому в мире рождению живого человека.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Эта новая методика, получившая название Fertilo, предлагает более быструю, более безопасную и доступную альтернативу традиционному ЭКО.

Эволюция ЭКО и его вызовы

С момента рождения первого в мире "ребенка из пробирки" в 1978 году, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало распространенным методом лечения для пар, борющихся с бесплодием. Хотя ЭКО помогло миллионам людей стать родителями, у него есть свои проблемы.

Процесс может быть длительным, дорогим и эмоционально изнурительным. Он также несет в себе риски, такие как синдром гиперстимуляции яичников, вызывающий болезненное опухание яичников.

Обычно ЭКО предполагает сбор зрелых яйцеклеток с яичников женщины, оплодотворение их в лаборатории, а затем перенос оплодотворенных эмбрионов в матку. Процесс обычно требует гормональных инъекций для стимуляции выработки яйцеклеток, которые могут составлять до 90 инъекций за цикл лечения.

Хотя ЭКО имеет относительно высокий процент успеха, он не лишен недостатков, в частности физической нагрузки, связанной с повторными инъекциями гормонов, и эмоциональной составляющей процесса.

Fertilo: более безопасная и эффективная альтернатива

Процедура Fertilo использует инновационный подход для улучшения процесса ЭКО. Вместо того чтобы полагаться на инъекции гормонов для созревания яйцеклеток, Fertilo использует клетки поддержки яичников (OSC), полученные из человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), и использует их, чтобы помочь незрелым яйцеклеткам созреть в лаборатории.

Этот метод имитирует естественный процесс созревания яйцеклеток, что делает процедуру более быстрой и менее инвазивной. Исследование в 2023 году показало, что Fertilo значительно улучшает созревание яйцеклеток и формирование эмбрионов. Gameto утверждает, что процедура Fertilo устраняет 80% инъекций гормонов, необходимых при традиционном ЭКО, и сокращает цикл лечения до трех дней.

Доктор Луис Гусман, главный исследователь Pranor Laboratories в Перу, был ответственен за процедуру Fertilo, приведшую к первым живым родам.

Он пояснил: "Возможность созревания яйцеклеток вне организма с минимальным гормональным вмешательством значительно снижает такие риски, как синдром гиперстимуляции яичников, и смягчает побочные эффекты, вызванные высокими дозами гормонов".

Первый в мире ребенок, рожденный методом Fertilo / Фото: Gameto

Первые успешные роды и глобальная экспансия

Первые роды живого человека с использованием метода Fertilo прошли в Лиме, Перу, в клинике Santa Isabel. Мама ребенка поделилась своей благодарностью за подход. "Метод Fertilo был лучшим вариантом по сравнению с традиционными подходами", – сказала она. "Благодаря меньшему количеству инъекций и более мягкому, менее инвазивному процессу извлечения яйцеклеток, это дало мне надежду и успокоение во время глубоко личного путешествия".

Первый в мире ребенок, рожденный методом Fertilo / Фото: Gameto

Fertilo одобрен в нескольких странах, в частности в Австралии, Японии, Аргентине, Парагвае, Мексике и Перу. Компания также готовится к третьей фазе испытаний в Соединенных Штатах, которая может сделать технологию доступной более широкому кругу людей.

Напомним, летом первый в мире "ребенок из пробирки" отпраздновал 46-летие. Она появилась на свет 25 июля в 1978 году.

Читайте также: