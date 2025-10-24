Ромашковый чай может быть опасным: 5 побочных эффектов, о которых не все знают

Ромашковый чай / © www.freepik.com/free-photo

Ромашковый чай часто называют натуральным средством от стресса и бессонницы. Однако чрезмерное его потребление может иметь нежелательные последствия для здоровья — особенно для людей, принимающих определенные лекарства.

Об этом сообщило издание verywellhealth.com.

Специалисты советуют ограничиться 1-3 чашками в день, ведь превышение этой нормы может вызвать тошноту, аллергию или даже повысить риск кровотечения.

Тошнота и рвота

Хотя ромашка помогает снять тошноту, в больших количествах она может иметь противоположный эффект. Как отмечает диетолог Кэри Ганс, чрезмерное употребление напитка иногда вызывает тошноту или рвоту, хотя такие случаи встречаются редко.

Аллергические реакции

Люди, которые имеют аллергию на амброзию, хризантемы или бархатцы, могут столкнуться с раздражением кожи, отеками или даже анафилаксией после употребления ромашки.

Сонливость

Ромашковый чай имеет легкое успокаивающее действие, поэтому в сочетании с седативными препаратами может усиливать сонливость и вызвать чрезмерную усталость.

Риск кровотечения

В составе ромашки есть кумариновые соединения, которые усиливают действие лекарств для разжижения крови (например, варфарина). Это может увеличить риск кровотечений, поэтому людям, принимающим такие препараты, советуют избегать чрезмерного потребления чая.

Влияние на действие контрацептивов

Некоторые исследования указывают, что большие дозы ромашкового чая могут снижать эффективность противозачаточных таблеток и влиять на гормональный баланс, что особенно опасно для женщин с гормонозависимыми заболеваниями.

Специалисты отмечают: для большинства здоровых взрослых одна — три чашки ромашкового чая в день считаются безопасными. Однако людям, которые принимают лекарства или имеют хронические болезни, стоит проконсультироваться с врачом перед регулярным употреблением.

