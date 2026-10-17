«Россия очень обеспокоена»: Зеленский выступил с заявлением об отношениях с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения между Украиной и Польшей в последнее время улучшились. По его словам, обе страны должны укреплять сотрудничество и спокойно решать спорные вопросы.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос об украинско-польских отношениях и возобновлении работы аэропорта в Ряшеве.

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Зеленский поблагодарил польскую сторону, команды обеих стран, премьер-министра Дональда Туска и польский народ за поддержку Украины. Президент подчеркнул, что у Киева и Варшавы есть общий враг — Россия, которую, по его словам, беспокоит прочный союз двух государств.

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«Нам нужно только укреплять наши отношения и стараться решать любые сложные вопросы более спокойно. И даже самые сложные вопросы мы решим. Я в этом уверен», — отметил глава государства.

Зеленский также положительно оценил встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском и поблагодарил его за поддержку. Президент выразил убеждение, что отношения между странами будут взаимовыгодными благодаря взаимному уважению и важности безопасности в Европе.

Напомним, недавно Владимир Зеленский воспользовался польским аэропортом для запланированного визита за границу. В соседней Польше сразу обратили на это внимание, ведь Зеленский долгое время бойкотировал польские аэропорты из-за дипломатического кризиса.

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