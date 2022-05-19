Российские оккупанты полностью разрушили 100 учреждений здравоохранения во время войны

84 дня российские террористы обстреливают гражданские объекты и медицинскую инфраструктуру.

628 заведений здравоохранения повреждены российскими оккупантами за время войны. Более 100 – полностью разрушены.

"Эта "жизнь", которую "принесли" с собой оккупанты, и реальность, которую РФ цинично отрицает", — пишут специалисты Минздрава.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге посетили здравоохранительные учреждения Черниговщины и пообщались с медиками, которые героически держались все время, пока регион находился в окружении войск оккупантов.

Впереди восстановление разрушенной медицинской инфраструктуры. Весь цивилизованный мир должен знать и видеть правду о стране-агрессоре, которая нарушает все существующие международные гуманитарные нормы и правила, и это видео – очередное доказательство этому.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.