Ротавирус: что это за болезнь и кого чаще всего поражает
Большинство ротавирусных инфекций можно лечить на дому, обеспечивая больному отдых и употребление большого количества жидкости. В более серьезных случаях может потребоваться пребывание в больнице.
Ротавирусная инфекция — одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус человека. В основном возникает в холодное время года, преимущественно с ноября по апрель.
Ротавирус является наиболее распространенной причиной диареи у детей от 6 месяцев до 4-5 лет во всем мире. Недуг считается самой частой причиной тяжелой диареи, которая может привести к смерти, особенно у младенцев и маленьких детей.
Симптомы заболевания начинают появляться преимущественно через два дня после инфицирования, но иногда инкубационный период достигает и пяти дней.
Симптомы инфекции:
резкое поднятие температуры
рвота
диарея
боль в животе
У детей ротавирусная инфекция может проявляться в:
потере аппетита
тошноте и рвоте
водянистой диареи, которая возникает часто и может длиться от трех до восьми дней
боли в животе
лихорадке, проходящей через один-два дня
Наиболее распространенным осложнением ротавирусной инфекции называют дегидрацию. К потере воды, важным солям и минералам из организма приводит рвота и диарея.
Инфицированные дети и люди с ослабленной иммунной системой могут не успевать потреблять столько жидкости, сколько теряют.
В случае отсутствия лечения обезвоживание может привести к повреждению органов, другим серьезным заболеваниям и даже смерти.
Как передается ротавирус
Ротавирус передается фекально-оральным путем в результате тесного контакта с инфицированным человеком или через загрязненные поверхности и предметы.
Вирус может оставаться на вещах в течение недель и даже месяцев, однако мытье поверхностей и рук может замедлить распространение болезни. В фекалиях больного патоген сохраняется до 10 дней после исчезновения симптомов.
Все это время вирус легко распространяется, даже если у больного нет никаких признаков.
Ротавирусная инфекция чаще всего встречается у детей до 5 лет, а малыши до 3 рискуют иметь более серьезное течение заболевания.
