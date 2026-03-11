Ротавирус: что это за болезнь и кого чаще всего поражает

Ротавирус — это инфекционное заболевание / © pixabay.com

Ротавирусная инфекция — одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус человека. В основном возникает в холодное время года, преимущественно с ноября по апрель.

Ротавирус является наиболее распространенной причиной диареи у детей от 6 месяцев до 4-5 лет во всем мире. Недуг считается самой частой причиной тяжелой диареи, которая может привести к смерти, особенно у младенцев и маленьких детей.

Симптомы заболевания начинают появляться преимущественно через два дня после инфицирования, но иногда инкубационный период достигает и пяти дней.

Симптомы инфекции:

резкое поднятие температуры

рвота

диарея

боль в животе

У детей ротавирусная инфекция может проявляться в:

потере аппетита

тошноте и рвоте

водянистой диареи, которая возникает часто и может длиться от трех до восьми дней

боли в животе

лихорадке, проходящей через один-два дня

Наиболее распространенным осложнением ротавирусной инфекции называют дегидрацию. К потере воды, важным солям и минералам из организма приводит рвота и диарея.

Инфицированные дети и люди с ослабленной иммунной системой могут не успевать потреблять столько жидкости, сколько теряют.

В случае отсутствия лечения обезвоживание может привести к повреждению органов, другим серьезным заболеваниям и даже смерти.

Как передается ротавирус

Ротавирус передается фекально-оральным путем в результате тесного контакта с инфицированным человеком или через загрязненные поверхности и предметы.

Вирус может оставаться на вещах в течение недель и даже месяцев, однако мытье поверхностей и рук может замедлить распространение болезни. В фекалиях больного патоген сохраняется до 10 дней после исчезновения симптомов.

Все это время вирус легко распространяется, даже если у больного нет никаких признаков.

Ротавирусная инфекция чаще всего встречается у детей до 5 лет, а малыши до 3 рискуют иметь более серьезное течение заболевания.

