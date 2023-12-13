Рождение мертвого ребенка или преждевременные роды: ученые предупредили женщин о веществе, которое может сорвать беременность

Ученые заявили, что употребление каннабиса связано с рядом нездоровых осложнений у беременных женщин. В частности, психоактивное вещество тетрагидроканабинол может повышать риск рождения мертвого ребенка, высокого кровяного давления матери, низкого веса при рождении и других осложнений.

Соответствующее исследование было опубликовано в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), сообщает Medical News Today.

Результаты исследования

Ученые из Университета Юты обследовали более 9 тысяч беременных женщин из 8 медицинских центров в США. Исследователи утверждают, что беременные женщины имеют в 1,5 раза более высокий риск для здоровья, если употребляют каннабис.

Заметим, что в научной статье говорится о влиянии на беременных тетрагидроканабинола (ТГК), которое дает ощущение "кайфа" и может вызвать зависимость.

Основным веществом медицинского каннабиса является непсихоактивный каннабидиол (КБД), который используют для лечения эпилепсии, ПТСР, нарушения сна и т.д. Различные препараты могут иметь большее или меньшее соотношение ТГК и КБД.

В исследовании говорится, что 26% беременных, подвергшихся воздействию каннабиса, имели нездоровое течение беременности, по сравнению с 17% беременных, не употреблявших каннабис.

Риски во время беременности были прямопропорционально связаны с количеством употребленного каннабиса.

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Риски для беременных женщин

“Употребление каннабиса не безопасно. Это увеличивает риск осложнений во время беременности. Если это возможно, не стоит употреблять каннабис во время беременности», — заявил доктор Роберт Сильвер, профессор акушерства и гинекологии Университета штата Юта и один из авторов исследования.

В новом исследовании ученые обнаружили такие риски, как рождение мертвого ребенка, высокое кровяное давление матери, низкий вес при рождении и преждевременные роды. Причем связь между употреблением каннабиса и низким весом ребенка при рождении была сильнейшей.

По их словам, эти состояния связаны с пониженной функцией плаценты, обеспечивающей ребенка питательными веществами и кислородом.

Авторы исследования точно не определили, почему каннабис связан с негативными последствиями для беременных. Но предварительные исследования на приматах показали, что длительное употребление каннабиса может препятствовать кровоснабжению в их плаценту.

Подобные нарушения могут происходить и с плацентой человека.

Информация о рисках может быть противоречивой

Исследовательская группа отмечает, что информация о влиянии каннабиса на беременных может быть противоречивой. Некоторые предыдущие исследования не выявили связи между употреблением каннабиса и осложнениями во время беременности.

Одной из причин, почему ученые ранее получали разные результаты по каннабису и беременности, являются различия между базовыми характеристиками людей, которые употребляют и не употребляют каннабис во время беременности.

В то же время ученые из Университета Юты говорят, что их исследование было более масштабным, содержало большую выборку участников и точнее измеряло влияние каннабиса. Они смогли лучше отличить последствия употребления каннабиса от последствий, вызванных другими заболеваниями или употреблением никотина.

В исследовании ученые измеряли уровень побочного продукта метаболизма каннабиса в образцах мочи. Это дало более точные результаты, чем предыдущие исследования, основанные на самоотчетах респондентов об употреблении каннабиса, ведь обычно респонденты преуменьшали реальную частоту и масштабы употребления каннабиса.

В США многие люди употребляют каннабис от тошноты или тревоги. Однако ученые призвали беременных женщин, рассматривающих возможность употребления каннабиса, проконсультироваться с врачом, и не употреблять каннабис в рекреационных целях (для "кайфа").

Ведущий акушер-гинеколог медицинского центра MemorialCare Orange Coast Томас Руис также уточнил, что способ применения каннабиса не важен.

"Важным является уровень ТГК в крови матери и количество ТГК, которое попадает через плаценту к развивающемуся плоду", — говорит Руис.

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