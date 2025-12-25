Рождественская опасность: стоматолог назвала три продукта, которые разрушают ваши зубы

Праздничный стол / фото иллюстративное / © Pexels

Рождество — это время, когда каждый может позволить себе съесть что-то сладенькое или же выпить что-то покрепче, чем гранатовый сок. Однако специалисты предупреждают, что популярные рождественские лакомства и напитки могут навредить вашим зубам.

Об этом пишет The Mirror.

Британский стоматолог из «Whites Dental» Дипа Чопра объяснила, что сочетание сахара, кислоты и постоянных перекусов в праздничный период может привести к эрозии эмали.

Она отметила, что вред праздничных сладостей большинство людей часто недооценивают, ведь кариес и повышенная чувствительность зубов обычно дают о себе знать уже после праздников. Стоматолог назвала три вида продуктов и напитков, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья ротовой полости.

Глинтвейн

По словам врача Чопры, глинтвейн является одним из «самых больших нарушителей». Этот напиток имеет высокую кислотность, которая смягчает зубную эмаль и делает зубы более уязвимыми к кариесу.

Стоматолог отметила, что насыщенный цвет и танины могут прилипать к ослабленной эмали и образовывать темные пятна на ваших зубах. Кроме того, алкоголь уменьшает слюноотделение и способствует размножению бактерий.

Сладкие пироги

По словам Чопры, традиционный рождественский сладкий пирог может представлять серьезную угрозу для здоровья зубов. Его составляющие — сахар, липкие сухофрукты и тесто — формируют идеальную среду для образования налета, который прочно пристает к эмали.

Этот налет, накапливаясь, становится причиной кариеса и воспалительных процессов в деснах.

Коробки с шоколадными конфетами

Ассорти из шоколада — неотъемлемый атрибут зимних праздников, однако доктор Чопра предупреждает: привычка лакомиться ими в течение всего дня крайне опасна. По ее словам, каждая порция провоцирует атаку кислоты на эмаль.

Непрерывные перекусы лишают зубы возможности восстановиться, что стремительно разрушает их. Специалист советует есть сладости только как десерт к основным блюдам и обязательно запивать их водой.

Шоколадные конфеты могут стать угрозой для ваших зубов / © pixabay.com

По словам доктора Чопры, достаточно лишь нескольких правильных привычек, чтобы отпраздновать Рождество без визитов к стоматологу в январе. Она также добавила, что некоторые праздничные блюда даже полезны для зубов — например, сыр, орехи и индейка.

