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Руки и ноги могут свидетельствовать о приближении смерти: какие изменения происходят с телом
За несколько часов или дней до смерти тело тяжелобольного человека может подавать характерные сигналы. Британские специалисты объяснили, какие изменения на руках и ногах могут свидетельствовать о постепенном угасании организма.
В последние дни или даже часы жизни тяжелобольного человека температура и цвет кожи рук и ног могут заметно меняться. Это связано с постепенным замедлением кровообращения.
Об этом пишет британское издание Express со ссылкой на благотворительную организацию Anne Robson Trust, которая оказывает поддержку неизлечимо больным людям и их семьям.
Из-за ухудшения кровообращения конечности могут сильно охлаждаться, а кожа — приобретать бледный или синеватый оттенок. У некоторых людей также появляются характерные пятна на коже.
В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) подтверждают, что такие изменения часто наблюдаются в конце жизни. Чтобы облегчить дискомфорт человека, его можно укрыть одеялом.
В то же время специалисты отмечают, что холодные руки и ноги или изменение цвета кожи сами по себе не свидетельствуют о приближении смерти. У таких симптомов могут быть другие причины, поэтому в случае их внезапного появления следует обратиться за медицинской помощью.
Какие еще признаки могут свидетельствовать о приближении смерти
Среди прочих физических изменений, которые могут возникать в последние дни жизни тяжелобольного человека, специалисты называют:
замедленное или нерегулярное дыхание с длительными паузами;
появление хрипов из-за скопления выделений в дыхательных путях;
чрезмерную сонливость и постепенную потерю реакции на внешние раздражители;
уменьшение количества мочи;
потерю контроля над мочевым пузырем или кишечником;
снижение артериального давления.
При этом шумное дыхание не обязательно означает, что человек испытывает боль. Специалисты также отмечают, что процесс угасания организма индивидуален, поэтому не все перечисленные симптомы могут проявиться.
В благотворительной организации советуют родственникам в этот сложный период оставаться рядом с близким человеком, держать его за руку и спокойно разговаривать с ним, даже если он уже не реагирует на слова.
Если изменения в состоянии тяжелобольного вызывают беспокойство, следует обратиться к семейному врачу или специалистам по паллиативной помощи. Они могут объяснить, что происходит с организмом, и помочь обеспечить человеку комфорт.
Напомним, медсестра хосписа Бронни Вейр, которая много лет проработала в сфере паллиативной помощи, рассказала, о чём люди чаще всего сожалеют перед смертью.