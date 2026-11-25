Признаки приближающейся смерти — какие изменения можно заметить на руках и ногах / © Unsplash

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В последние дни или даже часы жизни тяжелобольного человека температура и цвет кожи рук и ног могут заметно меняться. Это связано с постепенным замедлением кровообращения.

Об этом пишет британское издание Express со ссылкой на благотворительную организацию Anne Robson Trust, которая оказывает поддержку неизлечимо больным людям и их семьям.

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Из-за ухудшения кровообращения конечности могут сильно охлаждаться, а кожа — приобретать бледный или синеватый оттенок. У некоторых людей также появляются характерные пятна на коже.

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В Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) подтверждают, что такие изменения часто наблюдаются в конце жизни. Чтобы облегчить дискомфорт человека, его можно укрыть одеялом.

В то же время специалисты отмечают, что холодные руки и ноги или изменение цвета кожи сами по себе не свидетельствуют о приближении смерти. У таких симптомов могут быть другие причины, поэтому в случае их внезапного появления следует обратиться за медицинской помощью.

Какие еще признаки могут свидетельствовать о приближении смерти

Среди прочих физических изменений, которые могут возникать в последние дни жизни тяжелобольного человека, специалисты называют:

замедленное или нерегулярное дыхание с длительными паузами;

появление хрипов из-за скопления выделений в дыхательных путях;

чрезмерную сонливость и постепенную потерю реакции на внешние раздражители;

уменьшение количества мочи;

потерю контроля над мочевым пузырем или кишечником;

снижение артериального давления.

При этом шумное дыхание не обязательно означает, что человек испытывает боль. Специалисты также отмечают, что процесс угасания организма индивидуален, поэтому не все перечисленные симптомы могут проявиться.

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В благотворительной организации советуют родственникам в этот сложный период оставаться рядом с близким человеком, держать его за руку и спокойно разговаривать с ним, даже если он уже не реагирует на слова.

Если изменения в состоянии тяжелобольного вызывают беспокойство, следует обратиться к семейному врачу или специалистам по паллиативной помощи. Они могут объяснить, что происходит с организмом, и помочь обеспечить человеку комфорт.

Напомним, медсестра хосписа Бронни Вейр, которая много лет проработала в сфере паллиативной помощи, рассказала, о чём люди чаще всего сожалеют перед смертью.

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