Руки и ноги учительницы мумифицировались после заражения, которое, по ее мнению, было простудой

Все началось почти год назад.

Учительница средней школы из Техаса, США, которой ампутировали все четыре конечности после того, как они почернели и стали мумифицированы после, казалось бы, обычной инфекции, говорит, что она предпочитает быть счастливой, несмотря на ужасающие испытания.

Об этом пишет Today.

51-летняя Шерри Муди начала чувствовать, как она думала, простуду во время школьной поездки в апреле в 2023 году и не обращала на это внимания. Но через несколько дней у нее поднялась высокая температура. Проснувшись однажды ночью с затрудненным дыханием, она пошла в больницу.

"Я никогда в жизни не обращалась в отделение неотложной помощи", – сказала она. "Я была очень здорова, в отличной форме. Я правильно питалась, занималась спортом".

Шерри до болезни / Фото: Sherri Moody/Today

Врачи определили, что она страдает двойной пневмонией, которая, по их словам, была вызвана стрептококком, бактерией, вызывающей воспаление горла.

В ее организме произошел септический шок — опасная для жизни реакция на инфекцию, серьезно снижающая кровяное давление в организме.

"Мне пришлось гуглить, что такое сепсис. Я не подозревал. Мы достаточно здоровые люди", — сказал ее муж Дэвид. "Я очень быстро понял, что мы попали в серьезную ситуацию. Я был напуган до смерти".

Ситуация осложнялась тем, что Шерри принимала лекарство от артрита, ослабившее способность ее организма бороться с инфекцией.

Дэвид описал испытание Шерри как "надвигающийся ураган пятой категории": "Ей не с чем было бороться. Словно она пошла на войну без солдат".

Шерри, мать взрослого сына, была введена в кому медиками, которые лечили ее препаратами, которые пытались вернуть приток крови к жизненно важным органам – за счет кровообращения в руках и ногах.

"Я буквально видел, как у моей жены умирали ноги и руки", – сказал Дэвид.

Ужасные фотографии показывают именно это: Шерри сидит у края больничной койки, от ее тела идут трубки, а ее руки и ноги черные. "Они были черными и мумифицированными", — добавил он.

Шерри Муди / Фото: Sherri Moody/Today

После спасения жизни врачи решили, что руки и ноги Шерри необходимо ампутировать ниже локтей и колен. Она рассказала, что сначала плакала, но чувствовала себя спокойно, несмотря на новости, изменившие ее жизнь.

Ампутацию провели в июне в 2023 году, и к августу она вернулась домой.

Шерри Муди / Фото: Sherri Moody/Today

Дэвид и Шерри приспосабливаются к новым реалиям своей совместной жизни. Он оставил работу, чтобы постоянно заботиться о жене. Но оба пытались выбрать счастье и не позволять трудностям определять их.

"Я просто выбираю быть счастливой", – сказала Шерри. "Это не значит, что у меня нет срывов время от времени и я просто немного плачу. Я не позволяю этому продолжаться долго".

Шерри с мужем / Фото: Sherri Moody/Today

Дэвид по-прежнему дрожит перед силой своей жены, говоря, что ему кажется, что ему труднее справляться с трудностями, в то время как она остается непреклонной.

Напомним, мужчине, жившему с "двумя головами" 15 лет, удалили огромную опухоль. Она начала расти, когда ему было 24 года.

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