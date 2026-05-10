68-летняя женщина обратилась к врачам после того, как на ее руках и ногах появились сине-серые пятна, не исчезавшие в течение шести недель.

Как оказалось, причиной явилась редкая реакция организма на распространенный лекарственный препарат.

Описание случая опубликовали в New England Journal of Medicine. Медики сообщили, что пациентка лечила розацеа — распространенное заболевание кожи, вызывающее стойкое покраснение лица и воспаление.

Как объясняет Mayo Clinic, розацеа является хроническим состоянием, которое не поддается полному излечению, однако симптомы можно контролировать с помощью медикаментов.

Дерматолог Алисия Залка в комментарии для New York Post отметила: «Розацеа – это хроническое воспалительное заболевание, при котором на коже наблюдается воспаление, а также появляются прыщикообразные высыпания и меняется ее текстура».

По ее словам, заболевание связано с сочетанием генетических, сосудистых и экологических факторов, а также может быть связано с кожными клещами.

Для облегчения симптомов женщина начала ежедневно принимать по 100 мг антибиотика миноциклина. Его часто используют для лечения акне, бактериальных инфекций и некоторых кожных заболеваний.

Тело пациентки до и после лечения

По данным Mayo Clinic, препарат действует путем уничтожения бактерий или угнетения их размножения. В то же время, он неэффективен против простуды, гриппа и других вирусных инфекций.

Обычно среди побочных эффектов миноциклина могут быть головокружение, тошнота, головные боли, усталость и повышенная чувствительность кожи. Однако в этом случае женщина столкнулась с гораздо более редкой реакцией.

Врачи диагностировали у нее гиперпигментацию II типа, вызванную миноциклином. Это состояние влечет за собой потемнение отдельных участков кожи, из-за чего появляются сине-серые или темные пятна.

По словам медиков, такая реакция возникает у примерно 3–15% людей, принимающих препарат. Чаще она проявляется после нескольких месяцев лечения, а не через несколько недель, как произошло у этой пациентки.

После консультации врачи рекомендовали женщине прекратить прием миноциклина и избегать длительного пребывания на солнце.

Через шесть месяцев пациентка снова пришла на осмотр. Медики отметили, что гиперпигментация несколько уменьшилась, однако полностью пятна так и не исчезли.

