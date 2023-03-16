С апреля все рецептурные лекарства будут выдавать по электронному рецепту

Выписать э-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФЛП.

С апреля 2023 года все рецептурные лекарства будут отпускаться по электронному рецепту.

Об этом сообщает Минздрав.

Электронный рецепт распространится на все готовые лекарственные средства, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств и подлежащие отпуску по рецепту врача.

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Выписать э-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФЛП.

Для этого заведения не требуется договор с НСЗУ.

Такой э-рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ.

Напомним, с августа 2022 года антибиотики начали продавать исключительно по электронному рецепту.

Антибиотики в аптеках будут отпускать по электронному рецепту

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