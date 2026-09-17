С чем нельзя есть бананы: неожиданные сочетания, которые могут навредить здоровью

Банан / © Pixabay

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Сочетание бананов с йогуртом, молоком или продуктами из пшеницы могут вызвать дискомфорт в пищеварительной системе.

Об этом пишет eVnExpress.

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Бананы способствуют пищеварению, регулярному стулу и поддержанию здорового артериального давления. Их употребление в качестве отдельного продукта или в сочетании с соответствующими ингредиентами может принести пользу организму, однако некоторые распространенные комбинации могут вызвать проблемы у некоторых людей.

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Йогурт

Йогурт содержит полезные бактерии, в частности бифидобактерии, но его употребление вместе с бананами может вызвать дискомфорт у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. В некоторых случаях такое сочетание может привести к вздутию, дискомфорту в животе или разжиженному испражнению.

Молоко

Коровье молоко содержит лактозу, в то время как бананы — фруктаны и другие олигосахариды. Одновременное употребление продуктов может быть сложным для переваривания, особенно для людей с непереносимостью лактозы, чей организм производит недостаточно фермента для ее эффективного расщепления.

Хлеб и другие изделия из пшеницы

Бутерброды или блины с бананом — это популярные и удобные блюда, однако такое сочетание может быть более тяжелым для пищеварения людей.

По данным Healthline, большинство здоровых взрослых могут безопасно потреблять два-три банана в день в пределах сбалансированного рациона.

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Важно: людям с диабетом следует избегать употребления слишком большого количества спелых бананов и контролировать уровень сахара в крови после употребления большого количества сахара и углеводов. У некоторых людей может возникнуть аллергия на бананы с такими симптомами, как крапивница или зуд, зуд в горле или мышечные судороги, ангионевротический отек и отек кожи.

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