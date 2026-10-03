ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

С чем нельзя сочетать молочные продукты— побочные последствия

Если совмещать молочные продукты с некоторыми другими, можно получить проблемы со здоровьем. Каких же сочетаний лучше избегать?

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Фрукты и молоко перевариваются с разной скоростью

Фрукты и молоко перевариваются с разной скоростью / © pexels.com

Многие любят коктейли, приготовленные из фруктов и молока. Однако вопрос о том, безопасно ли сочетать фрукты и молоко остается предметом дискуссий.

Какие возможные побочные эффекты могут возникнуть при смешивании фруктов с молоком, пишет Onlymyhealth.

При смешивании фруктов и молока происходят определенные химические реакции, которые могут привести к побочным эффектам.

По словам диетолога Прии Бансал, «основная проблема заключается в разнице во времени переваривания, необходимом для фруктов и молока». Смешивание этих двух ингредиентов может нарушить процесс пищеварения, что приведет к следующим побочным эффектам:

Дискомфорт в ЖКТ. Бансал сказала, что сочетание фруктов и молока может привести к вздутию живота и расстройству желудка. Фрукты быстро перевариваются в желудке, тогда как молоку нужно больше времени. Их смешивание может вызвать брожение и повышенное газообразование, что приведет к дискомфорту.

Усвоение питательных веществ. Еще одна проблема — это потенциальное влияние на усвоение питательных веществ.

Фрукты естественным образом содержат кислоты и ферменты, которые могут препятствовать перевариванию молочных белков, таких как казеин. Это вмешательство может повлиять на способность организма усваивать основные питательные вещества из молока, снижая его общую пищевую ценность.

Ранее мы писали о том, что обычные отруби способны существенно улучшить работу пищеварительной системы и эффективно снизить уровень сахара.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie