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С чем нельзя сочетать молочные продукты— побочные последствия
Если совмещать молочные продукты с некоторыми другими, можно получить проблемы со здоровьем. Каких же сочетаний лучше избегать?
Многие любят коктейли, приготовленные из фруктов и молока. Однако вопрос о том, безопасно ли сочетать фрукты и молоко остается предметом дискуссий.
Какие возможные побочные эффекты могут возникнуть при смешивании фруктов с молоком, пишет Onlymyhealth.
При смешивании фруктов и молока происходят определенные химические реакции, которые могут привести к побочным эффектам.
По словам диетолога Прии Бансал, «основная проблема заключается в разнице во времени переваривания, необходимом для фруктов и молока». Смешивание этих двух ингредиентов может нарушить процесс пищеварения, что приведет к следующим побочным эффектам:
Дискомфорт в ЖКТ. Бансал сказала, что сочетание фруктов и молока может привести к вздутию живота и расстройству желудка. Фрукты быстро перевариваются в желудке, тогда как молоку нужно больше времени. Их смешивание может вызвать брожение и повышенное газообразование, что приведет к дискомфорту.
Усвоение питательных веществ. Еще одна проблема — это потенциальное влияние на усвоение питательных веществ.
Фрукты естественным образом содержат кислоты и ферменты, которые могут препятствовать перевариванию молочных белков, таких как казеин. Это вмешательство может повлиять на способность организма усваивать основные питательные вещества из молока, снижая его общую пищевую ценность.
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