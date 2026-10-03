С чем нельзя сочетать молочные продукты— побочные последствия

Фрукты и молоко перевариваются с разной скоростью / © pexels.com

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Многие любят коктейли, приготовленные из фруктов и молока. Однако вопрос о том, безопасно ли сочетать фрукты и молоко остается предметом дискуссий.

Какие возможные побочные эффекты могут возникнуть при смешивании фруктов с молоком, пишет Onlymyhealth.

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При смешивании фруктов и молока происходят определенные химические реакции, которые могут привести к побочным эффектам.

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По словам диетолога Прии Бансал, «основная проблема заключается в разнице во времени переваривания, необходимом для фруктов и молока». Смешивание этих двух ингредиентов может нарушить процесс пищеварения, что приведет к следующим побочным эффектам:

Дискомфорт в ЖКТ. Бансал сказала, что сочетание фруктов и молока может привести к вздутию живота и расстройству желудка. Фрукты быстро перевариваются в желудке, тогда как молоку нужно больше времени. Их смешивание может вызвать брожение и повышенное газообразование, что приведет к дискомфорту.

Усвоение питательных веществ. Еще одна проблема — это потенциальное влияние на усвоение питательных веществ.

Фрукты естественным образом содержат кислоты и ферменты, которые могут препятствовать перевариванию молочных белков, таких как казеин. Это вмешательство может повлиять на способность организма усваивать основные питательные вещества из молока, снижая его общую пищевую ценность.

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