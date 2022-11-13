С какими пропорциями тела живут дольше – проверьте, как у вас

Исследование выявило, что отсутствие талии более влияет на здоровье, чем общая полнота. Люди с каким телосложением тела живут дольше, читайте в материале ТСН.ua

Если живот неожиданно вырос, дело может быть не в ожирении

Причиной большого живота могут быть не только ожирение, беременность, но и определенные проблемы и отклонения в организме человека. Среди них, например, функциональное вздутие живота, это то, что мы обычно называем метеоризмом, накоплением свободной жидкости в брюшной полости (асцит). Увеличение, вздутие живота возникает при объемных образованиях, таких как киста, опухоль, липома и т.п.

Исследовано, что отсутствие талии более "смертельно", чем общая полнота. Что такое индекс WHR

Люди с разным телосложением набирают вес по-разному. Ожирение можно разделить на ожирение нижних конечностей, центральное или абдоминальное, ожирение, которое как раз и проявляется в области брюшной полости. Самый высокий риск преждевременной смерти выявлен у людей как раз склонных к центральному ожирению.

Ученые обнаружили взаимосвязь между соотношением объема талии и бедер — WHR (waist-hip ratio) и вероятностью ранней смерти по любой причине, которая увеличивалась линейно. У тех, кто имел самый низкий WHR был самый низкий риск преждевременной смерти и, соответственно, наоборот. Согласно данным исследования, проведенного Ахмадом Джайедином (Ahmad Jayedi) у людей с тонкой талией и объемными бедрами, самый низкий риск преждевременной смерти. Соотношение талии и бедер больше влияет на продолжительность жизни у мужчин, чем у женщин.

Выявлены и другие зависимости между структурой тела и продолжительностью жизни. Опубликованное в BMJ исследование, проведенное Ахмадом Джайеди выявило почти J-образную связь между объемом талии, соотношением талии и ростом и риском преждевременной смерти у мужчин и женщин, была обнаружена корреляция между большими бедрами и ногами и более низкой вероятностью смерти.

Объем талии имеет даже большее значение, чем индекс массы тела известный (ИМТ), используемый во всем мире для измерения веса и здоровья человека. Рассчитывается он следующим образом - вес в килограммах разделить на квадрат роста (в метрах). Показатель от 18,5 до 25 считается нормальным весом, более 25 – избыточным, а более 30 – ожирением.

Объем талии у мужчин должен быть менее 90 сантиметров, а у женщин — менее 85 сантиметров. Такой показатель здоровья, как соотношение талии и роста, определяют просто — объем талии нужно разделить на рост. Показатель ниже 0,5 считается нормальным. Если соотношение большое, значит печень, сердце, почки и другие органы обрастают жиром.

Соотношением объемов талии и бедер обычно определяется наличие центрального ожирения. У мужчин оно примерно одинаковое, если объем талии больше, то это можно считать уже ожирением.

Имеет значение и объем шеи. У взрослого мужчины она должна быть менее 38 сантиметров, у женщин — менее 35 сантиметров. При слишком толстой шее возрастает риск появления метаболического синдрома.

При избытках жира у человека могут возникнуть такие болезни, как диабет, гипертония, серьезно влияющие на здоровье. Уровень жира – процент жира от общей массы тела у мужчин выше 25%, а у женщин – более 30% может привести к диабету, гипертонии, гиперлипидемии и другим болезням.

Владельцам стройных ног, как оказалось, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, поскольку люди с худыми икрами чаще сталкиваются с каротидными бляшками и имеют повышенный риск инсульта. Нормальный показатель объема голени должен быть выше 34 сантиметров у мужчин и 33 сантиметра у женщин.

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