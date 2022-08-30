С начала полномасштабной войны 6,7 млн украинцев стали беженцами в Европе: как получить там медицинскую помощь

Больше всего наших соотечественников уехало в Польшу, Словакию, Румынию, Германию, Чехию.

По данным ООН, с начала полномасштабной войны около 6,7 млн. украинцев стали беженцами в страны Европы. Все они нуждаются в защите и поддержке.

Об этом сообщает Минздрав.

Для облегчения доступа украинцев к медицинской помощи ряд европейских стран разработал специальные мероприятия.

Как получить медицинскую помощь в Польше, Словакии, Германии и Молдове

Польша предоставила доступ к государственной медицине украинцам так же, как и своим гражданам.

В Словакии украинцы со статусом временной защиты могут получить бесплатно необходимое медицинское обслуживание в объеме, определяемом страховой VSZP. Подробный перечень доступных бесплатных услуг зависит от статуса лица, на них претендующего.

Украинцы получат доступ к таким же услугам, что и немцы.

В Молдове некоторые частные заведения и врачи добровольцы готовы оказать бесплатную помощь украинцам.

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