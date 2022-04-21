С начала войны зафиксировано 162 нападения на объекты здравоохранения – ВОЗ

С начала войны зафиксировано 162 нападения на объекты здравоохранения – ВОЗ

Эти атаки унесли жизнь 73 человек.

Сегодня, 21 апреля, World Health Organization (WHO) подтвердил 15 дополнительных атак на объекты здравоохранения в Украине.

По состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 162 нападения на здравоохранение. Эти атаки произошли в период с 24 февраля по 16 апреля, в них погибли 73 человека и 52 были ранены.

"Здравоохранение никогда не должно быть мишенью", — заявили в ВОЗ.

Напомним, украинские больницы получат доступ в спутниковый интернет Starlink.

Читайте также: