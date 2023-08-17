С ними будет видно все: народные методы для улучшения остроты зрения

Мы весомую часть каждого дня просиживаем за компьютерами, из-за чего страдают наши глаза. Но не стоит спешить в аптеку, чтобы решить проблему с покраснением, сухостью или усталостью глаз. Избавиться от таких проблем можно в домашних условиях по народным методам. Специалисты считают, что продукты питания и разнообразные растения, содержащие витамины А, С, Е и полезные минералы, работают иногда даже лучше аптечных препаратов. Как помочь восстановлению здоровья глаз в домашних условиях – читайте дальше.

Три народных рецепта для здоровья глаз

Листья земляники. Для приготовления отвара нужно взять 6 чайных ложек измельченных сухих листьев земляники и залить 1 стаканом кипятка. Дать настояться 30 минут, процедить и пить по 5 чайных ложек ежедневно.

Для приготовления отвара нужно взять 6 чайных ложек измельченных сухих листьев земляники и залить 1 стаканом кипятка. Дать настояться 30 минут, процедить и пить по 5 чайных ложек ежедневно. Ягоды шиповника. Необходимо измельчить ягоды шиповника блендером или мясорубкой, затем 1 ст. ложку смеси залить двумя стаканами кипятка и прокипятить на слабом огне пять минут. Отвар нужно пить дважды в день по 30 г.

Необходимо измельчить ягоды шиповника блендером или мясорубкой, затем 1 ст. ложку смеси залить двумя стаканами кипятка и прокипятить на слабом огне пять минут. Отвар нужно пить дважды в день по 30 г. Листья черной смородины. Чтобы приготовить отвар, нужно 1 ст. ложку измельченных листьев черной смородины залить 1 стаканом кипятка. Дать настояться 20 минут, процедить настой и пить по 10 г трижды в день.

Полезные продукты при заболевании глаз

Если повседневная работа связана с большой нагрузкой на глаза, поэтому они быстро устают, тогда поможет сок петрушки и моркови.

Сосуды глаз не будут хрупкими, если в обычный рацион включить абрикосы, можно абрикосовый сок и сухофрукты, а также ягоды шиповника.

Если есть проблема близорукости, то нужно есть тыквенную кашу и ягоды боярышника.

При катаракте, глаукоме, заболеваниях зрительного нерва очень полезна петрушка и ее сок. Будет достаточно одной столовой ложки в день, чтобы снизить симптомы заболевания.

Ягоды черники, содержащие витамины группы В, С и пигмент лютеина, помогают избавиться от усталости глаз и поддерживают остроту зрения.

Как улучшить зрение в домашних условиях: полезные советы

Если есть серьезная проблема заболевания глаз, то лучше обратиться к врачу и не экспериментировать. Но, чтобы поддерживать здоровое зрение и не доводить до тяжелых проблем с глазами, можно выполнять простые рекомендации в домашних условиях.

Следует делать перерывы во время сидения за компьютером. Пятнадцати минут каждые полтора часа хватит, чтобы снизить нагрузку на глаза и отдохнуть. Также можно использовать специальные очки с фильтром синего света. Не следует, отрываясь от компьютера, сразу переключаться на телефон, ведь глаза нуждаются в полноценном отдыхе.

Нужно чаще моргать, таким образом глаза получают увлажнение и очищаются от пылевых микрочастиц. А это очень важно для поддержания остроты зрения.

Регулярно делайте гимнастику для глаз – это очень полезно для восстановления здоровья и зрения. Если вы не знаете, какой комплекс упражнений нужно сделать, обратитесь к врачу, который подберет гимнастику согласно вашим индивидуальным потребностям.

Массаж шейной зоны. Чтобы улучшить остроту зрения, можно работать не только с глазами, но и делать упражнения для мышц шеи. Поскольку из-за большой нагрузки на мышцы шейного отдела замедляется кровообращение, мозг начинает ощущать кислородное голодание, что приводит к проблемам с глазами. В таком случае поможет самомассаж шеи.

Соблюдение режима дня и качественный отдых. Если человек полноценно не отдыхает, имеет хроническую усталость и постоянно недосыпает, растет внутричерепное давление. Такая проблема может привести к глаукоме, человек со временем может даже ослепнуть. А бессонница приводит к отеку глазного нерва. Поэтому нужно хорошо высыпаться, желательно спать в полной темноте, при необходимости можно воспользоваться маской для сна.

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