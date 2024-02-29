С помощью 3D-печати: ученые создали суперреалистичные протезы глаз за рекордно короткое время (фото)

Очень реалистичные протезы глаз теперь можно напечатать на 3D-принтере.

Ученые изобрели технологию создания глазных протезов с помощью 3D-принтера. Эта технология может быть использована для помощи 8 млн. людям во всем мире, которым нужен протез из-за того, что они потеряли глаз. Благодаря этому пациенты, имеющие глазные пороки, чувствуют себя комфортно и преодолевают неуверенность в себе.

Об этом пишет Live Science.

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале Nature, свидетельствуют, что изготовление таких протезов достаточно 90 минут, а носить их можно в течение 5-10 лет.

Ученые создали суперреалистические протезы глаз за короткое время Фото: Johann Reinhard et al., Nature Communications

Для сравнения, вручную квалифицированный техник или окулист работает над подобным протезом в течение восьми часов.

"Эхнология 3D-печати может помочь восьми миллионам людей, которые из-за дефектов или потери глаза нуждаются по крайней мере в одном протезе. Пациенты тревожатся из-за ношения протезов и не хотят, чтобы другие это замечали. Эти "глаза" реалистичны, поэтому могут помочь им принимать больше участия в общественной жизни", – рассказывает ведущий автор исследования и научный сотрудник Института исследований компьютерной графики Фраунгофера в Германии Иоганн Райнхард.

Он добавляет, что уже 200 взрослых пациентов глазной больницы Мурфилдс (MEH) в Лондоне имеют протезы такого типа.

Процесс изготовления протезов

Специалисты создают изображение пустой глазницы пациента и здорового глаза. Затем их обрабатывают и используют для чертежей. Данные отправляют в лабораторию 3D-печати.

Фото: Johann Reinhard et al., Nature Communications

Обычно процесс длится 90 минут, но его можно ускорить, если печатать несколько протезов одновременно, говорит Райнхард. После этого их вставляют человеку – процедура занимает от 15 до 30 минут.

Исследователи отмечают, что протезы точно повторяют цвет, размер и структуру здорового глаза пациента. Также они хорошо воспроизводят радужную оболочку и глазок.

"Пластиковые глаза" нужно менять каждые 5-10 лет, ведь материал, из которого они изготовлены, изнашивается. Кроме того, глаз раскрашивают вручную, поэтому существует вероятность, что следующие протезы, изготовленные для того же человека, могут отличаться по виду и форме", – говорится в объяснении специалистов.

Около 80% взрослых, нуждающихся в протезе, теоретически могут его получить. Однако, по словам Райнхарда, невозможно покрыть все запросы, ведь у некоторых людей глазница имеет сложную форму, к которой компьютеру сложно подобрать удобный протез.

Также нужно провести ряд дополнительных исследований, чтобы выяснить, можно ли такие протезы применять детям.

Сейчас команда ученых сосредоточилась на изучении эффективности 3D-напечатанных глаз у 40 пациентов. Их данные сравнивают с имеющими протезы, изготовленные вручную.

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