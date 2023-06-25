С возрастом мужчины теряют половые хромосомы, что делает рак более смертоносным – исследование

Хромосомы – основные структуры клеточного ядра, являющиеся носителями генов и определяющие наследственные свойства клеток и организмов, могут играть важную роль в борьбе с болезнями. В частности, потеря Y-хромосомы позволяет клеткам рака мочевого пузыря "обходить" иммунную систему и приобретать очень агрессивный характер.

Об этом говорится в новом исследовании, проведенном учеными американского онкологического центра Cedars-Sinai.

Директор центра и соответствующий автор исследования Дэн Теодореску со своей командой исследователей со всей страны обнаружили, что клетки мужчин содержат X-хромосому и Y-хромосому, которые образуют пару и дают инструкции по поводу того, какие гены должны экспрессироваться в организме.

Согласно исследованию, со временем мужчины начинают терять часть Y-хромосом из-за быстрого обмена веществ.

"Это исследование впервые устанавливает связь, которая никогда не устанавливалась ранее, между потерей Y-хромосомы и реакцией иммунной системы на рак. Мы обнаружили, что потеря Y-хромосомы позволяет клеткам рака мочевого пузыря ускользать от иммунной системы и приобретать очень агрессивный характер", – сказал Теодореску.

Течение исследования

Медики проанализировали две группы мужчин: по 300 человек в возрасте от 34 до 90 лет, представителей разных рас. Все они имели локально распространенный мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря.

"Y-хромосома содержит чертеж для определенных генов. Основываясь на том, как эти гены экспрессируются в нормальных клетках слизистой мочевого пузыря, исследователи разработали систему оценки для измерения потери Y-хромосомы при раке", — говорится в сообщении.

Участники исследования получили высокий или низкий рейтинг "сигнатуры Y-хромосомы", и их прогресс наблюдался со временем.

Исследователи обнаружили, что "пациенты с (а) низким показателем экспрессии гена Y-хромосомы имели значительно хуже общую выживаемость по сравнению с пациентами с более высокой экспрессией", — говорится в исследовании.

Тест показал, что Y-хромосома сыграла определенную роль, но исследователи не знали почему. Так что они попробовали другой тест на мышах.

Исследователи выращивали клетки рака мочевого пузыря у мышей с неповрежденной иммунной системой. Они вырастили опухоли у некоторых мышей, у которых были полные Y-хромосомы, а у некоторых отсутствовали Y-хромосомы.

Специалисты обнаружили, что клетки рака мочевого пузыря росли "намного быстрее" у мышей, у которых было меньше Y-хромосом по сравнению с теми, у которых много, согласно релизу.

"Тот факт, что мы видим разницу в темпах роста только тогда, когда действует иммунная система, является ключом к эффекту "потери Y" при раке мочевого пузыря", — сказал Теодореску.

Эти результаты означают, что, когда клетки теряют Y-хромосому, они истощают Т-клетки. А без Т-клеток для борьбы с раком опухоль агрессивно растет».

Предыдущие исследования показали, что потеря Y-хромосомы присутствует при многих типах рака у мужчин, включая от 10 до 40 процентов рака мочевого пузыря согласно релизу.

Потерю Y-хромосомы также связывают с заболеваниями сердца и болезнью Альцгеймера, оба состояния чаще встречаются у пожилых людей.

Агрессивный характер рака не означает, что он не поддается лечению.

"К счастью, у этого агрессивного рака есть ахиллесовая пятка, поскольку он более чувствителен к ингибиторам иммунных контрольных точек, чем рак с невредимой Y-хромосомой", — сказал соавтор Хани Абдель-Хафиз в релизе.

"Маленькие воины" организма

Иммунная система человеческого организма борется с раковыми клетками. Т-клетки атакуют раковые и вызывают их воспаление и смерть, но организм человека производит ограниченное количество Т-клеток, и если раковых слишком много, чтобы бороться, Т-клетки не успевают уничтожать угрозу.

Ингибиторы иммунных контрольных точек предотвращают слишком низкое содержание Т-клеток в вашем организме, и они являются одним из желаемых методов лечения рака мочевого пузыря, согласно релизу.

"Истощение Т-клеток можно частично повернуть назад с помощью ингибиторов контрольных точек, но если мы сможем остановить это в первую очередь, есть большой потенциал для улучшения результатов для пациентов", — сказал Теодореску.

Хотя исследование проводилось исключительно на Y-хромосомах, уникальных для мужчин, Теодореску сказал, что результаты исследования можно применить к представителям всех статей, поскольку хромосомные изменения также могут происходить в Х-хромосоме.

"Фундаментальные новые знания, которые мы здесь предоставляем, могут объяснить, почему определенные виды рака хуже протекают у мужчин или женщин, и как лучше их лечить. Это также показывает, что Y-хромосома не только определяет биологический пол человека", — добавил ученый.

Напомним, подавляющему большинству пациентов с раком мочевого пузыря диагностирована болезнь, которая не является роковой угрозой для жизни, но, как правило, агрессивна. Об этом говорится в другом исследовании по онкологическим болезням.

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