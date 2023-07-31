Самая полезная ягода, блокирующая болезни: черноплодная рябина

Черноплодная рябина лечит болезни, повышает иммунитет и укрепляет волосы.
Уже в августе-сентябре в украинских садах созреет арония или черноплодная рябина. Это очень вкусная и вместе с тем безгранично полезная ягода. Название растения из вида кустарниковых происходит от греческого слова «арос», которое переводится как «польза». Украинцы очень любят сажать ее на своем дворе, поскольку она не требовательна в уходе, но ее плоды приносят большую пользу для здоровья. Из листьев аронии делают чай, из коры – лекарственные настойки, из ягод получаются вкусные джемы, сок и даже вино. А еще ягоды помогают укреплять волосы, лечат кожную сыпь и улучшают защитную функцию организма от вирусных инфекций.
Состав витаминов и минералов в ягодах
Черноплодная рябина содержит множество полезных витаминов: почти все витамины группы В, витамины С, А, Е, К, Р. Также ягоды имеют много аскорбиновой и фолиевой кислоты, йод, магний, железо, бор и марганец. Еще плоды содержат до 10% фруктозы и глюкозы, их можно употреблять даже больным сахарным диабетом. В составе черноплодной рябины содержится пектин, отвечающий за выведение из организма вредных и радиоактивных веществ и тяжелых металлов. Благодаря богатому содержанию полезных веществ ягоды помогают работе кишечника и снимают спазмы.
Лечебные свойства черноплодной рябины
Свойства этой черной ягодки неоценимы. Она способствует поддержанию надлежащего артериального давления, предотвращает гастрит и заболевания, связанные с хрупкостью сосудов. Еще помогает:
- укреплять иммунитет организма;
- регулировать процессы пищеварения;
- предотвращать онкологические заболевания;
- улучшать работу желчного пузыря и печени;
- уменьшать количество холестерина в крови;
- снижать давление и укреплять стенки сосудов;
- укреплять кости, хрящи, зубы и волосы;
- поддерживать здоровье кожи, репродуктивной системы и улучшать зрение;
- предотвращать анемию и тревожные состояния.
Как потреблять черноплодную рябину для лечения
Из растения используют не только ягоды, также кору и листья. Из ягод можно варить варенье и применять его в лечебных целях. Из черноплодной аронии получаются вкусные джемы, сок, компоты, настойки – алкогольные и безалкогольные. Плоды замораживают и сушат, в холодильнике они могут храниться в течение 2 месяцев, не теряя своей пользы. Если ягоды заготовлять для сушки, то следует их сушить при температуре 60 градусов, тогда они сохранят свои лечебные свойства надолго.
- Высушенные ягоды применяют для нормирования высокого или низкого давления. Чтобы сделать такой лечебный настой, нужно 3 ст. ложки сушеных плодов, залить 400 г кипятка, настаивать в течении суток. Затем пить трижды в день по 70 г.
- Чай из сушеных листиков – это отличное противовоспалительное и желчегонное средство. Также его применяют для лечения аллергических или других высыпаний на коже. Для приготовления чая нужно взять 1 ст. ложку сушеных листьев и залить стаканом кипятка, настоять в течении часа. Пить нужно настой три раза в день по 50 г до еды.
- Рябиновый сок полезен от повышенного давления, при анемии, атеросклерозе, для очищения печени, при нарушениях функции щитовидной железы. Его обязательно нужно разбавлять с водой в пропорциях 1:1. Польза сока черноплодной рябины проявляется при регулярном употреблении в течении недели.
Кому нельзя употреблять черноплодную аронию
Не стоит употреблять ягоды черноплодной рябины постоянно, потому что можно навредить своему здоровью. Поскольку плоды содержат кислоты, способные раздражать слизистую желудка и разрушают зубную эмаль. Витамин К, который содержится в ягодах, при передозировке вызовет тошноту, диарею и сухость кожи. Также плоды способствуют сгущению крови, что при ненормированном употреблении может привести к образованию тромбов в организме.
Людям с низким давлением также следует ограничить употребление ягод аронии. Следует избегать потребления плодов при гастритах и язвах желудка. В составе ягод содержатся вяжущие вещества, поэтому чрезмерное употребление может привести к запорам. Люди с сахарным диабетом и беременные женщины могут есть ягоды, но предварительно нужно проконсультироваться у врача.
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