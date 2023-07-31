Самая полезная ягода, блокирующая болезни: черноплодная рябина

Уже в августе-сентябре в украинских садах созреет арония или черноплодная рябина. Это очень вкусная и вместе с тем безгранично полезная ягода. Название растения из вида кустарниковых происходит от греческого слова «арос», которое переводится как «польза». Украинцы очень любят сажать ее на своем дворе, поскольку она не требовательна в уходе, но ее плоды приносят большую пользу для здоровья. Из листьев аронии делают чай, из коры – лекарственные настойки, из ягод получаются вкусные джемы, сок и даже вино. А еще ягоды помогают укреплять волосы, лечат кожную сыпь и улучшают защитную функцию организма от вирусных инфекций.

Состав витаминов и минералов в ягодах

Черноплодная рябина содержит множество полезных витаминов: почти все витамины группы В, витамины С, А, Е, К, Р. Также ягоды имеют много аскорбиновой и фолиевой кислоты, йод, магний, железо, бор и марганец. Еще плоды содержат до 10% фруктозы и глюкозы, их можно употреблять даже больным сахарным диабетом. В составе черноплодной рябины содержится пектин, отвечающий за выведение из организма вредных и радиоактивных веществ и тяжелых металлов. Благодаря богатому содержанию полезных веществ ягоды помогают работе кишечника и снимают спазмы.

Лечебные свойства черноплодной рябины

Свойства этой черной ягодки неоценимы. Она способствует поддержанию надлежащего артериального давления, предотвращает гастрит и заболевания, связанные с хрупкостью сосудов. Еще помогает:

укреплять иммунитет организма;

регулировать процессы пищеварения;

предотвращать онкологические заболевания;

улучшать работу желчного пузыря и печени;

уменьшать количество холестерина в крови;

снижать давление и укреплять стенки сосудов;

укреплять кости, хрящи, зубы и волосы;

поддерживать здоровье кожи, репродуктивной системы и улучшать зрение;

предотвращать анемию и тревожные состояния.

Как потреблять черноплодную рябину для лечения

Из растения используют не только ягоды, также кору и листья. Из ягод можно варить варенье и применять его в лечебных целях. Из черноплодной аронии получаются вкусные джемы, сок, компоты, настойки – алкогольные и безалкогольные. Плоды замораживают и сушат, в холодильнике они могут храниться в течение 2 месяцев, не теряя своей пользы. Если ягоды заготовлять для сушки, то следует их сушить при температуре 60 градусов, тогда они сохранят свои лечебные свойства надолго.

Высушенные ягоды применяют для нормирования высокого или низкого давления. Чтобы сделать такой лечебный настой, нужно 3 ст. ложки сушеных плодов, залить 400 г кипятка, настаивать в течении суток. Затем пить трижды в день по 70 г.

применяют для нормирования высокого или низкого давления. Чтобы сделать такой лечебный настой, нужно 3 ст. ложки сушеных плодов, залить 400 г кипятка, настаивать в течении суток. Затем пить трижды в день по 70 г. Чай из сушеных листиков – это отличное противовоспалительное и желчегонное средство. Также его применяют для лечения аллергических или других высыпаний на коже. Для приготовления чая нужно взять 1 ст. ложку сушеных листьев и залить стаканом кипятка, настоять в течении часа. Пить нужно настой три раза в день по 50 г до еды.

– это отличное противовоспалительное и желчегонное средство. Также его применяют для лечения аллергических или других высыпаний на коже. Для приготовления чая нужно взять 1 ст. ложку сушеных листьев и залить стаканом кипятка, настоять в течении часа. Пить нужно настой три раза в день по 50 г до еды. Рябиновый сок полезен от повышенного давления, при анемии, атеросклерозе, для очищения печени, при нарушениях функции щитовидной железы. Его обязательно нужно разбавлять с водой в пропорциях 1:1. Польза сока черноплодной рябины проявляется при регулярном употреблении в течении недели.

Кому нельзя употреблять черноплодную аронию

Не стоит употреблять ягоды черноплодной рябины постоянно, потому что можно навредить своему здоровью. Поскольку плоды содержат кислоты, способные раздражать слизистую желудка и разрушают зубную эмаль. Витамин К, который содержится в ягодах, при передозировке вызовет тошноту, диарею и сухость кожи. Также плоды способствуют сгущению крови, что при ненормированном употреблении может привести к образованию тромбов в организме.

Людям с низким давлением также следует ограничить употребление ягод аронии. Следует избегать потребления плодов при гастритах и язвах желудка. В составе ягод содержатся вяжущие вещества, поэтому чрезмерное употребление может привести к запорам. Люди с сахарным диабетом и беременные женщины могут есть ягоды, но предварительно нужно проконсультироваться у врача.

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