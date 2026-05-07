Самое опасное время для сердца: врач назвал утреннюю привычку, которая вредит организму

Кардиолог из Лондона предупредил, что период с 6:00 до 10:00 утра является одним из самых опасных для сердечно-сосудистой системы. По его словам, именно в эти часы организм переживает ряд естественных физиологических изменений, которые могут повышать риск сердечного приступа, особенно у людей с высоким давлением, хроническим стрессом или нарушениями сна.

Об этом сообщило издание Mirror.

Кардиолог Франческо Ло Монако отметил, что сердечные приступы часто происходят не случайно, а в соответствии с биологическими ритмами организма. Он пояснил, что в утренние часы сердечно-сосудистая система испытывает наибольшую нагрузку из-за одновременного действия нескольких факторов.

В частности, утром кровь временно становится более «липкой», из-за чего организму сложнее расщеплять тромбы. Также в этот период сужаются артерии и резко повышается уровень кортизола — гормона стресса. Как отметил кардиолог, эти процессы являются естественными, однако в комплексе они могут создавать серьезную нагрузку на сердце.

Особенно опасным это может быть для людей со скрытыми или нестабильными атеросклеротическими бляшками, высоким артериальным давлением, постоянным стрессом или плохим качеством сна.

Врач также обратил внимание на влияние резкого пробуждения. По его словам, громкий сигнал будильника может вызвать дополнительную стрессовую реакцию организма именно в момент, когда сердечно-сосудистая система и без того находится под повышенной нагрузкой.

Кардиолог объяснил, что у людей из групп риска из-за резкого пробуждения может снижаться вариабельность сердечного ритма.

В связи с этим врач посоветовал по возможности отказаться от резких звуков будильника и просыпаться постепенно. В качестве альтернативы он рекомендует световые будильники, которые помогают организму мягче переходить от сна к активности.

Кроме этого, медик призвал пересмотреть утренние привычки после пробуждения. По его словам, в первые 30 минут после сна не стоит сразу выполнять интенсивные физические упражнения, быстро бегать по лестнице или создавать для организма дополнительную нагрузку.

Также врач отметил важность стабильного режима сна. Регулярное время пробуждения и достаточный отдых могут помочь организму лучше регулировать реакцию на стресс. Для людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний он рекомендовал контролировать артериальное давление и следить за показателями сердечного ритма по утрам.

