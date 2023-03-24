Самые грязные места в холодильнике: какие бактерии там процветают

Исследователи обнаружили, что опасные бактерии широко распространены на кухонных столешницах, губках, тряпках и стоках раковин. Однако в холодильнике их гораздо больше.

Об этом пишет Daily Mail.

Самые грязные места в холодильнике

ящики для овощей

ящики для мяса

полки, где хранятся молочные продукты

Статистика свидетельствует о том, что средний размер холодильника составляет 157 см в высоту и 73 см в ширину, а предыдущие исследования показали, что в среднем в нашем холодильнике скрывается не менее 1,8 миллиона различных бактерий.

Патогенные бактерии преуспевают в опасной зоне между 4,4 и 60 градусами Цельсия. Эти микробы способны вызвать болезни пищевого происхождения, однако никак не влияют на вкус, запах или внешний вид продуктов. Бактерии порчи способны размножаться и при более низких температурах, однако их легко обнаружить, когда продукты портятся.

Исследователи предупреждают, что эти бактерии угрожают здоровью людей и могут привести к развитию респираторных и мочевых инфекций, а также пищевых отравлений, а иногда и выкидышей у беременных. В последнем случае женщины подвергаются влиянию листерии — патогенной бактерии, прежде всего опасной для беременных, детей и пожилых людей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения определила опасные грибки, нуждающиеся в дополнительных исследованиях.

Бактерии на смартфонах: чем опасны и как от них защититься

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