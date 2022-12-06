Самые распространенные мифы эндокринологии: чему верят женщины

О мифах,которым не нужно верить, потому что это мифы, читайте в материале ТСН.ua

Женщины особенно склонны доверять сарафанному радио, всяким советам, касающимся здоровья. Особенно это касается веса и ожирения, вопроса, как есть сладкое и не поправиться.

О некоторых предубеждениях в эндокринологии, уже ставших мифами, рассказывает эндокринолог и диетолог Грета Донч.

Миф 1. Если есть много сладкого, то возникнет сахарный диабет. Как считает специалист, если нет генетической предрасположенности к возникновению диабета, его не будет.

Миф 2. Сахарный диабет вызывает ожирение. Как раз все наоборот, ожирение является причиной инсулинорезистентности и диабета.

Миф 3. Женщины с сахарным диабетом не могут иметь детей. Вовсе нет, при правильной подготовке к беременности, коррекции ее состояния во время всей беременности, женщина с диабетом может забеременеть, выносить и родить младенца

Миф.4. Если принимать гормоны, можно прибавить в весе. В самом деле, первый синтетический гормон вызывал набор веса. Однако современные гормональные препараты, если их индивидуально подобрать и правильно употреблять, не вызывают такого побочного действия.

Миф 5. Всем, у кого проблемы со щитовидной железой, следует принимать йод. Как отмечает врач, при многих проблемах щитовидной железы йод вообще нельзя принимать.



Миф 6. Если сделать биопсию узла щитовидной железы, точно возникнет рак. В это не нужно верить, считает врач. Сегодня биопсия является безопасным методом диагностики, который, наоборот, помогает поставить диагноз и не терять время при лечении болезни.

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