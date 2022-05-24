Самый низкий уровень заболеваемости: Комаровский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине и мире

Самый низкий уровень заболеваемости: Комаровский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине и мире

Причиной того, что столь резко снизилась заболеваемость коронавирусом, является вариант Дельта.

На сегодняшний день ВОЗ констатирует самый низкий уровень за последние год-полтора заболеваемости коронавирусом в США, Канаде. Европе.

Об этом рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский на телеканале Freedom.

"Но тем не менее люди продолжают болеть. Для группы риска сохраняется смертельная опасность. Поэтому продолжать вакцинацию нужно", — пояснил Комаровский.

Он добавил, что причиной того, что столь резко снизилась заболеваемость коронавирусом, является вариант Дельта.

"Дельта была уникальной заразности. Человека, который бы не контактировал с этим вариантом коронавируса, практически не было, тому, кто не был вакцинирован, получил иммунитет, благодаря Дельте. Таким образом все население Европы и Украины получило антитела", — сказал Комаровский.

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