Самый опасный возраст для набора веса: ученые обнаружили смертельный риск

Человек с лишним весом / © pixabay.com

Увеличение веса в раннем взрослом возрасте сильнее связано с риском смертности. Люди, у которых ожирение развилось в возрасте от 17 до 29 лет, имеют примерно на 70 процентов большую вероятность умереть из-за ухудшения здоровья, чем те, которые не набрали лишний вес до 60 лет.

Об этом пишет издание Science Alert со ссылкой на исследование, проведенное командой из Лундского университета в Швеции.

Хотя исследование не показывает, что именно раннее увеличение веса было причиной смерти, а не какой-то другой фактор, известно, что ожирение связано с рядом проблем со здоровьем.

«Наиболее последовательным выводом является то, что увеличение веса в младшем возрасте связано с более высоким риском преждевременной смерти в дальнейшей жизни по сравнению с людьми, которые набирают меньше веса», — говорит эпидемиолог Таня Стокс из Лундского университета.

По словам исследователей, возможной причиной большей статистики смертей среди людей, у которых развилось ожирение в раннем возрасте, является длительная жизнь с биологическим стрессом избыточного веса, когда организм находится под большей нагрузкой и имеет больший риск износа, чем обычно.

Команда отслеживала общую смертность и смерти, связанные с многочисленными заболеваниями, связанными с ожирением, включая сердечно-сосудистые заболевания, несколько видов рака и диабет 2 типа.

Исследователи считают, что важным выводом для общественного здоровья должно стать то, что профилактику ожирения следует проводить как можно раньше.

Обнаруженный риск смертности в цифрах выглядит так: если 10 из каждых 1000 участников без раннего ожирения умерли в течение периода наблюдения, то в группе, где были люди с ранним ожирением, умерли около 17 из 1000.

«Не стоит слишком зацикливаться на точных цифрах риска. Они редко бывают полностью точными, поскольку на них влияют, например, факторы, не учтенные в исследовании, и точность, с которой измерялись как факторы риска, так и результаты. Однако важно распознавать закономерности, и это исследование посылает важный сигнал лицам, принимающим решения, и политикам», — отметила Таня Стокс.

Напомним, в США зафиксировали самый высокий за всю историю уровень ожирения среди детей и подростков - в то же время среди взрослого населения темпы роста этого показателя могут начать замедляться.