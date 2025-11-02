Самый полезный овощ осени: есть в каждом магазине

Капуста / © Pixabay

Белокочанная капуста — это чрезвычайно полезный овощ, который обязательно нужно включить в свой рацион.

О преимуществах употребления капусты пишет издание eatingwell.com.

Капуста богата антиоксидантами, которые борются с воспалением. Окислительный стресс и хроническое воспаление могут нарушать регуляцию организмом уровня сахара и холестерина в крови, что создает риск для метаболического здоровья.

Капуста богата антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалением, что является значительным фактором развития метаболических заболеваний. Потребление клетчатки оказывает непосредственное влияние на метаболизм, поскольку оно замедляет всасывание сахара в кровь, поддерживает здоровый уровень холестерина и помогает дольше сохранять ощущение сытости, что может облегчить поддержание здорового веса.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что в 100 г измельченной сырой капусты содержится около 2 г клетчатки. Исследования, опубликованные в журнале Sage, показывают, что повышенное потребление клетчатки связано с улучшенной чувствительностью к инсулину, снижением АД и уровня холестерина, а также уменьшением риска хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.

Капуста содержит клетчатку, фитохимические вещества, антиоксиданты, витамины и минералы, поддерживающие контроль уровня сахара в крови и общее здоровье метаболизма. Капуста содержит ключевые питательные вещества, которые помогают защитить сердце и поддерживать здоровое кровяное давление, а витамин К играет немаловажную роль в свертывании крови.

Белокочанная капуста входит в состав многих диет. Дело в том, что она содержит уникальную тартановую кислоту, которая не дает жировой ткани накапливаться у тебя на бедрах и других проблемных местах.

Для этого лучше есть именно сырую капусту или пить ее сок.

Кому нельзя есть капусту — противопоказания

Капуста может навредить людям, имеющим следующие нарушения и заболевания:

Повышенная кислотность желудочного сока

Колит

Проблемы с кишечником

Инфаркт миокарда

