Самый полезный овощ в мире: этот недорогой продукт содержит наиболее ценные вещества для организма

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Департамента здравоохранения и социального обеспечения США определил самый полезный овощ в мире.

Это помидоры. Наверное, всем нравятся соки, салаты, супы и соусы из этого сочного вкусного овоща. Кроме отличных вкусовых свойств, помидоры имеют неоценимую пользу для нашего здоровья. Рассказываем, почему помидоры являются полезными овощами и как их правильно употреблять.

Какая питательная ценность помидоров

Согласно данным клиники Кливленда (США), сырой помидор содержит ключевые питательные вещества в следующих количествах:

17 г витамина С, что составляет 19% суточной нормы, рекомендованной для взрослых;

10 микрограмм витамина K — это 8% суточной нормы;

296 миллиграмм калия — 6% суточной нормы;

19 микрограмм фолиевой кислоты — 5% суточной нормы.

Также помидоры содержат два вида мощных аминокислотных соединений – ликопен и бета-каротин, которые борются со свободными радикалами, повреждающими ДНК.

Какая польза помидоров для организма человека

Помидоры предотвращают рак. Благодаря содержанию сильных антиоксидантов, помидоры нивелируют риск образования раковых клеток в организме. Употребление помидоров предупреждает заболевание раком сердца, простаты и кишечника. Антиоксидант ликопен лучше усваивается из термически обработанных овощей – сока, томатной пасты, супа и кетчупа.

Благодаря содержанию сильных антиоксидантов, помидоры нивелируют риск образования раковых клеток в организме. Употребление помидоров предупреждает заболевание раком сердца, простаты и кишечника. Антиоксидант ликопен лучше усваивается из термически обработанных овощей – сока, томатной пасты, супа и кетчупа. Помидоры улучшают работу мозга. Томатный сок по содержанию полезных веществ превышает даже цитрусовые соки. Врачи рекомендуют пить его всем, кто хочет повысить активность мозга и укрепить свой иммунитет.

Томатный сок по содержанию полезных веществ превышает даже цитрусовые соки. Врачи рекомендуют пить его всем, кто хочет повысить активность мозга и укрепить свой иммунитет. Помидоры помогают похудеть. За счет содержания клетчатки овощи хорошо насыщают, поэтому после употребления томатного супа или легкого салата с помидорами долго не будет хотеться есть. Такое питание совсем не будет вредить фигуре, ведь на 100 граммов продукта приходится всего 24 ккал.

За счет содержания клетчатки овощи хорошо насыщают, поэтому после употребления томатного супа или легкого салата с помидорами долго не будет хотеться есть. Такое питание совсем не будет вредить фигуре, ведь на 100 граммов продукта приходится всего 24 ккал. Помидоры полезны для улучшения метаболизма и правильной работы щитовидной железы. За счет содержания йода овощи налаживают правильное функционирование этих систем организма, предотвращая ожирение печени.

За счет содержания йода овощи налаживают правильное функционирование этих систем организма, предотвращая ожирение печени. Поддерживают здоровье кожи. За счет содержания витамина С помидоры способствуют выработке коллагена. Это белковое соединение отвечает за молодость и упругость кожи, эластичность связок и хрящевой ткани.

Как правильно употреблять помидоры

Суп и салаты из помидоров следует употреблять с оливковым маслом, которое будет усиливать вкус и пользу овощей. В блюда и напитки с помидорами вместо перца и соли лучше добавлять зелень – петрушку и укроп. Замороженные помидоры содержат в разы больше витаминов и питательных веществ, чем консервированные. Поэтому на зиму лучше запасаться свежими замороженными овощами.

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