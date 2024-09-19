Самый полезный овощ в мире: этот недорогой продукт содержит наиболее ценные вещества для организма

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Департамента здравоохранения и социального обеспечения США определил самый полезный овощ в мире.
Это помидоры. Наверное, всем нравятся соки, салаты, супы и соусы из этого сочного вкусного овоща. Кроме отличных вкусовых свойств, помидоры имеют неоценимую пользу для нашего здоровья. Рассказываем, почему помидоры являются полезными овощами и как их правильно употреблять.
Какая питательная ценность помидоров
Согласно данным клиники Кливленда (США), сырой помидор содержит ключевые питательные вещества в следующих количествах:
- 17 г витамина С, что составляет 19% суточной нормы, рекомендованной для взрослых;
- 10 микрограмм витамина K — это 8% суточной нормы;
- 296 миллиграмм калия — 6% суточной нормы;
- 19 микрограмм фолиевой кислоты — 5% суточной нормы.
Также помидоры содержат два вида мощных аминокислотных соединений – ликопен и бета-каротин, которые борются со свободными радикалами, повреждающими ДНК.
Какая польза помидоров для организма человека
- Помидоры предотвращают рак. Благодаря содержанию сильных антиоксидантов, помидоры нивелируют риск образования раковых клеток в организме. Употребление помидоров предупреждает заболевание раком сердца, простаты и кишечника. Антиоксидант ликопен лучше усваивается из термически обработанных овощей – сока, томатной пасты, супа и кетчупа.
- Помидоры улучшают работу мозга. Томатный сок по содержанию полезных веществ превышает даже цитрусовые соки. Врачи рекомендуют пить его всем, кто хочет повысить активность мозга и укрепить свой иммунитет.
- Помидоры помогают похудеть. За счет содержания клетчатки овощи хорошо насыщают, поэтому после употребления томатного супа или легкого салата с помидорами долго не будет хотеться есть. Такое питание совсем не будет вредить фигуре, ведь на 100 граммов продукта приходится всего 24 ккал.
- Помидоры полезны для улучшения метаболизма и правильной работы щитовидной железы. За счет содержания йода овощи налаживают правильное функционирование этих систем организма, предотвращая ожирение печени.
- Поддерживают здоровье кожи. За счет содержания витамина С помидоры способствуют выработке коллагена. Это белковое соединение отвечает за молодость и упругость кожи, эластичность связок и хрящевой ткани.
Как правильно употреблять помидоры
- Суп и салаты из помидоров следует употреблять с оливковым маслом, которое будет усиливать вкус и пользу овощей.
- В блюда и напитки с помидорами вместо перца и соли лучше добавлять зелень – петрушку и укроп.
- Замороженные помидоры содержат в разы больше витаминов и питательных веществ, чем консервированные. Поэтому на зиму лучше запасаться свежими замороженными овощами.
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