Категория
Здоровье
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Самый полезный овощ в мире: этот недорогой продукт содержит наиболее ценные вещества для организма

Самый полезный овощ в мире: этот недорогой продукт содержит наиболее ценные вещества для организма

Самый полезный овощ в мире / Фото: Freepik

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Департамента здравоохранения и социального обеспечения США определил самый полезный овощ в мире.

Это помидоры. Наверное, всем нравятся соки, салаты, супы и соусы из этого сочного вкусного овоща. Кроме отличных вкусовых свойств, помидоры имеют неоценимую пользу для нашего здоровья. Рассказываем, почему помидоры являются полезными овощами и как их правильно употреблять.

Какая питательная ценность помидоров

Согласно данным клиники Кливленда (США), сырой помидор содержит ключевые питательные вещества в следующих количествах:

  • 17 г витамина С, что составляет 19% суточной нормы, рекомендованной для взрослых;
  • 10 микрограмм витамина K — это 8% суточной нормы;
  • 296 миллиграмм калия — 6% суточной нормы;
  • 19 микрограмм фолиевой кислоты — 5% суточной нормы.

Также помидоры содержат два вида мощных аминокислотных соединений – ликопен и бета-каротин, которые борются со свободными радикалами, повреждающими ДНК.

Какая польза помидоров для организма человека

  • Помидоры предотвращают рак. Благодаря содержанию сильных антиоксидантов, помидоры нивелируют риск образования раковых клеток в организме. Употребление помидоров предупреждает заболевание раком сердца, простаты и кишечника. Антиоксидант ликопен лучше усваивается из термически обработанных овощей – сока, томатной пасты, супа и кетчупа.
  • Помидоры улучшают работу мозга. Томатный сок по содержанию полезных веществ превышает даже цитрусовые соки. Врачи рекомендуют пить его всем, кто хочет повысить активность мозга и укрепить свой иммунитет.
  • Помидоры помогают похудеть. За счет содержания клетчатки овощи хорошо насыщают, поэтому после употребления томатного супа или легкого салата с помидорами долго не будет хотеться есть. Такое питание совсем не будет вредить фигуре, ведь на 100 граммов продукта приходится всего 24 ккал.
  • Помидоры полезны для улучшения метаболизма и правильной работы щитовидной железы. За счет содержания йода овощи налаживают правильное функционирование этих систем организма, предотвращая ожирение печени.
  • Поддерживают здоровье кожи. За счет содержания витамина С помидоры способствуют выработке коллагена. Это белковое соединение отвечает за молодость и упругость кожи, эластичность связок и хрящевой ткани.

Как правильно употреблять помидоры

  1. Суп и салаты из помидоров следует употреблять с оливковым маслом, которое будет усиливать вкус и пользу овощей.
  2. В блюда и напитки с помидорами вместо перца и соли лучше добавлять зелень – петрушку и укроп.
  3. Замороженные помидоры содержат в разы больше витаминов и питательных веществ, чем консервированные. Поэтому на зиму лучше запасаться свежими замороженными овощами.

Читайте также:

Японские ученые назвали напиток, который улучшает качество сна пожилых людей

Названы 9 самых полезных рыбных консервов: их рекомендовано есть как можно чаще, и вот почему

Этот копеечный продукт следует есть каждый день: защищает от вирусов и хронических заболеваний

Похожие темы:

Следующая публикация