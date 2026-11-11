Самый распространенный способ приготовления сосисок может повысить риск рака: как готовить их безопасно

Не стоит долго варить сосиски в кипятке

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Сосиски – один из самых быстрых вариантов завтрака : достаточно нескольких минут, чтобы разогреть их и подать на стол. Однако способ приготовления не имеет значения. В некоторых мясных изделиях используют нитриты и нитраты, из которых при определенных условиях могут образовываться нитрозамины — соединения, вызывающие беспокойство из-за потенциального канцерогенного действия.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Почему сосиски не советуют долго варить в кипятке.

Распространенная ошибка – бросать сосиски непосредственно в кипящую воду и продолжать варить их несколько минут. Авторы публикации предостерегают, что интенсивный нагрев может способствовать образованию нитрозаминов. Эти соединения могут возникать в результате химических реакций с участием нитритов и других веществ в составе продукта.

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В то же время научные данные не дают оснований утверждать, что обычная варка сосисок в кипятке само по себе повышает риск рака. Например, в исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Food Science, ученые сравнивали разные способы приготовления сыровяленых колбас. Наибольшее количество нитрозаминов было обнаружено после жарки на сковороде и во фритюре, тогда как после варки их уровень существенно не отличался от показателей сырого продукта.

По оценке Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), при кипячении некоторых продуктов концентрация отдельных нитрозаминов действительно возрастала. Однако исследователи анализировали широкий список пищевых продуктов, а эти соединения чаще всего обнаруживали в рыбе. Потому результаты нельзя автоматически переносить на все виды сосисок.

Отдельно следует учитывать, что самые переработанные мясные продукты имеют доказанную связь с риском развития определенных онкологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), переработанное мясо, в частности сосиски, ветчина и колбасы, относится к первой группе канцерогенов. Это значит, что есть убедительные подтверждения связи его потребления с колоректальным раком. В то же время, такая классификация характеризует силу доказательств канцерогенности, а не вероятность заболеть после употребления конкретной порции продукта.

Издание рекомендует более мягкий способ приготовления: сначала вскипятить воду, снять кастрюлю с огня, затем положить в нее сосиски и нагревать в течение 3–7 минут. Такой способ помогает избежать чрезмерного нагревания оболочки и сохранить сочность продукта. Однако убедительных доказательств, что именно такой способ гарантирует предотвращение образования нитрозаминов в сосисках, нет.

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Как разогревать сосиски и можно ли есть их холодными

Большинство магазинных сосисок уже проходят термическую обработку при производстве. Потому дома их обычно нужно не готовить с нуля, а только разогреть. Однако это не означает, что все такие изделия можно безопасно есть холодными в любых условиях.

Как отмечает американский государственный ресурс по вопросам безопасности пищевых продуктов, хот-доги и другие готовые мясные изделия перед употреблением необходимо повторно нагреть до появления пара или внутренней температуры 74 градуса. Даже если продукт уже был приготовлен производителем, он может быть загрязнен бактериями при дальнейшем производстве или хранении.

Сосиски и колбасы: пищевая безопасность и скрытые риски

Даже готовая к употреблению мясная продукция не всегда защищена от бактериального загрязнения. В конце октября в колбасах из Польши, которые могли попасть в украинские магазины, обнаружили опасную бактерию Listeria monocytogenes. Она особенно угрожает беременным, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом. Зараженную колбасу из Польши изымали из продаж, а покупателей призывали проверять маркировку продукции.

Еще одна проблема переработанного мяса — связь с развитием онкологических заболеваний при регулярном потреблении. По оценкам исследователей, ежедневное употребление 50 г такого мяса связано примерно с 18% повышением риска колоректального рака. Бекон, ветчина и колбасы не обязательно полностью исчезнуть из рациона, но диетологи советуют не делать их основой ежедневного питания. Риск колоректального рака – одна из причин ограничивать количество переработанного мяса в меню.

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При выборе мясных изделий следует обращать внимание на пищевые добавки. В частности, нитриты и нитраты используются для консервирования мясной продукции, поддержания цвета и продления срока ее хранения. При определенных условиях они могут участвовать в образовании нитрозаминов, часть которых обладает канцерогенными свойствами. Нитриты и нитраты среди пищевых добавок, исследующих в контексте потенциальных рисков для здоровья.

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