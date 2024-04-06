Самый распространенный вид рака у мужчин подкрадывается незаметно: исследование выявило группу риска

Исследователи прогнозируют, что смертность от рака простаты может увеличиться вдвое до 2040 года.

Ученые прогнозируют, что количество смертей от рака предстательной железы может удвоиться в ближайшие полтора десятилетия. По статистике, в 2020 году от этой болезни умерло 1,4 миллиона мужчин, но уже в 2040 году эта цифра может достичь трех миллионов.

Об этом пишет Sky News.

Комиссия научного медицинского журнала The Lancet изучила официальную статистику заболеваемости и смертности от рака простаты и пришла к выводу, что, вероятно, она не отображает реальную картину. По мнению исследователей, далеко не все мужчины проходят обследование и еще меньше сообщают о его результатах и получают лечение. Худшая ситуация наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода, где только состоятельные слои населения имеют средства, чтобы бороться с раком.

Ученые также определили группы наивысшего риска заболевания раком предстательной железы. К ним относятся мужчины старше 50 лет, а также те, кто имеет генетическую предрасположенность (т.е. в предыдущих поколениях в семье имели место случаи рака простаты).

Комиссия отметила, что рак простаты – коварная болезнь, которая на ранних стадиях обычно не имеет ярко выраженных симптомов. Поэтому врачи советуют регулярно проходить медицинское обследование у врача-уролога, ведь чем раньше будет обнаружена болезнь, тем легче с ней бороться. При этом исследователи призывают серьезно отнестись к этому вопросу, ведь рак простаты – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин, на которое приходится 15% всех диагностированных случаев.

"Поскольку все больше мужчин в мире доживают до среднего и пожилого возраста, будет расти и количество случаев рака простаты. Мы знаем, что этот "взрыв" заболеваемости неизбежен, поэтому нам нужно начинать планировать противодействия и принимать меры предосторожности уже сейчас", — подчеркнул ведущий автор исследования и профессор Института исследования рака в Лондоне Ник Джеймс.

По его мнению, именно ранняя диагностика и повышение осведомленности среди населения планеты могут спасти миллионы жизней в ближайшие годы.

Напомним, в мире катастрофически растет число случаев рака. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году количество случаев рака в мире вырастет более чем на 75%.

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