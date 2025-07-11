Самый тревожный день недели: ученые обнаружили, когда растет риск длительного стресса

«Понедельничная хандра» вызывает длительный стресс даже у пенсионеров

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Согласно новому исследованию, «понедельничная хандра» может быть гораздо более серьезной проблемой, чем кажется. Ученые обнаружили, что она влечет за собой уникальный длительный стресс в организме, независимо от рабочего статуса человека, и может иметь последствия для здоровья сердца.

Об этом сообщает The Independent.

Исследователи, в частности, из Университета Гонконга, проанализировали данные более 3500 взрослых участников Английского продольного исследования старения (ELSA). Они обнаружили, что пожилые люди, которые сообщали о тревоге в понедельник, имели почти на 25% повышенный уровень гормона стресса кортизола в образцах волос, что указывает на кумулятивное влияние стресса в течение двух месяцев по сравнению с теми, кто испытывал тревогу в другие дни.

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Этот «тревожный понедельник» наблюдался как у работающих, так и у пенсионеров. Это указывает на глубокую связь между началом рабочей недели и нарушением природной системы реакции организма на стресс, которая, как известно, является одной из причин сердечных заболеваний. К примеру, именно с понедельниками связан скачок сердечных приступов почти на 20%.

«Увеличение сердечно-сосудистых событий в понедельник вряд ли случайное явление», — отметили исследователи.

Ученые подозревают, что ключевую роль в этом играет гипоталамо-гипофизарно-надпочечная ось (ГГНО) организма, регулирующая гормон стресса кортизол. При хроническом повышении активности ГГНО, как известно, способствует гипертонии, резистентности к инсулину и иммунной дисфункции.

Предыдущие исследования указывали на более высокий уровень гормонов стресса у людей в будние дни по сравнению с выходными, но это последнее исследование является первым, что определяет именно понедельник как уникальный фактор, инициирующий этот процесс.

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«Для некоторых пожилых людей начало новой недели вызывает биологический каскад, продолжающийся месяцами. Это не касается работы — это о том, насколько глубоко понедельники укоренены в нашей физиологии стресса, даже после окончания карьеры», — сказал Тарани Чандола, один из авторов исследования.

Исследователи надеются, что изучение и устранение стрессовых факторов, связанных именно с понедельником, может открыть новые стратегии борьбы с сердечными заболеваниями среди пожилых людей.

Напомним, ученые посоветовали, как легко справиться со стрессом . Ученые отметили, что прием холодного душа — простая и доступная гигиеническая процедура, но она имеет мощный эффект для здоровья и силы воли.