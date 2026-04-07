Сапожник отрезал палец и получил новый с ноги: как выглядит его рука (фото)

В Великобритании мужчина пережил необычную операцию после серьезной производственной травмы – ему пересадили большой палец ноги на руку вместо утраченного.

Об этом пишет Daily Star.

46-летний Дэвид Ли, работающий мастером по ремонту обуви, случайно отрезал себе большой палец правой руки во время работы со станком.

Инцидент произошел в 2019 году в городе Мансфилд. Мужчина обрезал пятку ботинка, когда его одежду затащило в механизм.

«Я подрезал пятку на ботинке, и вдруг нижняя цепная передача станка задела мой свитер и втянула меня внутрь. Я немедленно нажал кнопку аварийной остановки; к счастью, я только неделю назад переоборудовал станок, так что все произошло в самый удачный момент. Если бы не это, я мог бы попасть в передрягу, я задел ее ногой. Я высвободил свитер, и в этот момент мой большой палец упал на пол», – вспомнил Ли.

Мужчине пересадили палец ноги на руку

Несмотря на шок и травму, он сумел нажать кнопку аварийной остановки, вызвать помощь и самостоятельно доставить отрезанный палец в больницу.

Сам Дэвид Ли вспоминает, что в момент травмы крови было немного, вероятно из-за того, что механизм частично пережал кровообращение: «Странно, но крови было немного. Машина скрутилась так, что могла пережать кровообращение. Я стащил свитер с головы, сжал его в руке и прижал. Я хожу по комнате и выключаю все. Я крикнул, чтобы кто-то вызвал скорую, а она подумала, что я шучу, потому что я всегда шучу. Я складывал вещи в сумку и выключал все приборы, ожидая скорой».

Дэвид Ли

Однако медикам не удалось пришить его назад. Тогда было принято нестандартное решение – заменить потерянный палец большим пальцем ноги.

Прошло несколько лет, и, по словам мужчины, пересаженный палец полностью восстановил функциональность после продолжительной реабилитации. Вместе с тем, изменения все же ощутимы: теперь ему приходится покупать перчатки большего размера, а для набора текста он преимущественно использует левую руку.

Рука Дэвида Ли

Сегодня мужчина продолжает работать в своей мастерской и делится своей историей как пример того, насколько далеко зашла современная хирургия.

