Счастью можно научиться: четыре ежедневные привычки, изменяющие качество жизни

Счастье / © Unsplash

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Большинство людей привыкли воспринимать счастье как нечто эфемерное — подарок судьбы или стечение благоприятных обстоятельств. Однако профессор Гарвардского университета Артур Брукс, годами исследующий психологию благосостояния, утверждает: мы имеем значительно большее влияние на свое эмоциональное состояние, чем кажется.

Об этом пишет венгерский медицинско-просветительский портал Egeszsegkalauz.hu.

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По словам ученого, формула нашего ежедневного самочувствия разлагается на три составляющие: около 50% составляет генетика, 25% — внешние обстоятельства и еще 25% — наши собственные привычки и ежедневные решения. Именно последней четверти достаточно, чтобы коренным образом изменить качество жизни.

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Ученый выделяет четыре ключевые сферы, сознательное внимание к которым позволяет «научиться» счастью.

4 столба счастья по версии Гарварда

1. Семья и глубокие привязки: Речь идет об отношениях, которые дают ощущение безопасности и взаимоподдержки. В отличие от рабочих задач или домашних дел, общение с близкими редко имеет отметку «срочно», поэтому его часто откладывают на потом. Однако именно продолжительные глубокие связи являются фундаментом здоровой психики.

2. Настоящая дружба: Во взрослом возрасте легко потерять связь с друзьями из-за работы и жизни. Исследователь отмечает: важно не количество контактов в соцсетях, а наличие хотя бы нескольких людей, с которыми искреннее эмоциональное доверие и общие интересы.

3. Осмысленный труд: Чтобы чувствовать себя счастливым, не обязательно иметь работу мечты. Важно, чтобы деятельность давала ощущение структуры дня, достижение результата, материальную стабильность и понимание пользы своей работы.

4. Вера и высшая цель: Речь не обязательно об институциональной религии. Это, скорее, наличие мировоззрения, философии или ценностей, которые выходят за пределы собственного «я» и помогают переживать временные жизненные кризисы.

Главные ловушки на пути к счастью

Профессор Брукс также предостерегает от двух распространенных иллюзий:

Синдром отложенного счастья: Формула «я стану счастливым, когда похудею/заработаю больше/куплю квартиру» не работает. Человеческий мозг быстро адаптируется к новым достижениям, и эйфория от успеха быстро проходит.

Попытка избежать негативных эмоций: Счастье — это не постоянный восторг. Скорбь, боль, страх или разочарование являются естественными реакциями на события. Цель состоит не в том, чтобы подавить тяжелые эмоции, а в том, чтобы строить жизнь, где рядом с ними всегда есть место для ценностей и поддержки.

Путем смены ежедневных привычек и уделения внимания этим четырем сферам сам Артур Брукс, по собственным наблюдениям, повысил свой уровень счастья на 60%.

Ученый подчеркивает: ждать идеальных условий не стоит — строить собственное благополучие можно начинать уже сегодня.

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Раньше мы писали о том, почему люди, которые не ищут идеальности, живут более спокойно и счастливее.

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