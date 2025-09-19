Сделайте это: этот простой метод поможет побороть бессонницу и стресс

Сон / © pixabay.com

Привычка скролить новостную ленту или смотреть видео перед сном давно стала нормой для многих. Однако эксперты указывают на прямую связь между использованием гаджетов и нарушением сна. Простой ритуал с чтением книги может улучшить качество жизни.

Об этом пишет WebMD.

Снижение стресса и улучшение сна

Ученые из Университета Сассекса в Великобритании обнаружили, что всего 6 минут спокойного чтения снижают уровень стресса на 68%. Это оказалось гораздо эффективнее других популярных методов расслабления:

Прослушивание музыки — 61%

Чашка чая или кофе — 54%

Прогулка — 42%

Чтение помогает отвлечься от ежедневных проблем и перенестись в мир иной, что является мощным инструментом для снятия напряжения. Главное правило — выбирать книги, не вызывающие стресса, например романы любимых жанров или книги о психологии и здоровом образе жизни.

Воздействие на мозг и долголетие

Благодаря отсутствию яркого света от экранов, чтение помогает естественным образом расслабиться и подготовить организм ко сну. Это объясняется тем, что яркий свет гаджетов снижает выработку мелатонина — гормона сна.

Кроме того, чтение оказывает положительное влияние на когнитивные функции. Исследование, опубликованное в Social Science & Medicine, показало, что люди в возрасте от 50 лет, читающие более 30 минут в день, живут почти на два года дольше тех, кто не читает. Эта привычка открывает новые перспективы и поддерживает умственную активность.

Сколько читать, чтобы извлечь пользу?

Чтобы получить все преимущества от чтения, взрослым следует уделять этому занятию не менее 20 минут каждый вечер. Это время оптимально для того, чтобы тело и разум расслабились. Для этого не требуется никакой специальной подготовки или оборудования, только книга у кровати.

