Сегодня Всемирный день медицинской сестры и медицинского брата

Медсестры и медицинские братья – это медработники, которых пациенты видят чаще всего.

12 мая – Всемирный день медицинской сестры и медицинского брата (International Nurses Day), которые обеспечивают пациентам заботу и попечительство.

"Ваша отзывчивость и внимание помогают поправиться", — пишет НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

Работа медицинских сестер и братьев особенно важна для нас сейчас, во время полномасштабной войны. В тылу и на передовой. В стенах больниц и военно-полевых госпиталях. В медицинских халатах и бронежелетах. Каждый день своим трудом вы приближаете нашу общую победу.

Национальная служба здоровья Украины благодарит каждого и каждую из вас за тысячи спасенных жизней! Спасибо вам за ответственность и отзывчивые сердца. Берегите себя! Вместе мы обязательно победим!

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 78-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.