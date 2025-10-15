Секрет диетологов: добавьте одну ложку этого кофе, чтобы не хотеть есть 6 часов

Кофе / © Pixabay

Если вы не представляете свое утро без кофе и в то же время мечтаете избавиться от приступов голода к обеду, есть простое решение, не требующее новых диет. Диетологи утверждают, что только одна чайная ложка доступного аптечного средства, добавленная в ваш любимый напиток, способна подавлять аппетит почти на шесть часов.

Об этом пишет Radio Club.

Речь идет о клетчатке — пищевых волокнах в виде порошка, которые можно приобрести практически в любой аптеке. Это простое и доступное средство может стать вашим главным помощником в борьбе с лишними перекусами и контролем веса.

Механизм действия очень прост. Когда порошок клетчатки попадает в горячую жидкость, например кофе, он разбухает и превращается в легкую гелеобразную массу. Этот гель наполняет желудок, создавая длительное чувство сытости. Мозг получает сигнал: «Я сыт», и желание что-нибудь съесть исчезает.

Кроме того, клетчатка замедляет процесс пищеварения. Благодаря этому уровень сахара в крови остается стабильным, без резких скачков и падений, которые и провоцируют внезапные приступы голода. И все это без всякой лишней калории.

Какую клетчатку выбрать? Специалисты чаще всего советуют псиллиум — это порошок из шелухи семян подорожника. Он является естественным источником растворимых волокон, не имеет собственного вкуса и запаха, поэтому идеально сочетается с кофе, не меняя его вкусовых качеств.

Главное правило. Чтобы клетчатка работала правильно и не вызывала дискомфорта (например вздутие), очень важно пить достаточно воды в течение дня. Влага необходима, чтобы волокна могли разбухать и мягко проходить через пищеварительную систему.

Кому следует быть осторожным

Несмотря на всю пользу, диетологи предупреждают: людям, страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты и т.п.), перед употреблением клетчатки следует проконсультироваться со своим врачом.

Напомним, врачи предостерегают от употребления кофе натощак, поскольку это может навредить желудку и вызвать изжогу, гастрит или даже язву.

Специалисты советуют пить напиток только через 30-60 минут после завтрака, а оптимальным временем для этого период с 9:30 до 11:30 утра. В то же время эксперты не рекомендуют употреблять кофе после 16:00 во избежание перевозбуждения нервной системы и проблем со сном.