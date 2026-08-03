Секрет долголетия: 7 продуктов, которые стоит есть каждый день для здоровья сердца и мозга

Что есть для долголетия / © Pixabay

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Эксперты по питанию отмечают, что универсального «волшебного средства» или единственного суперфуда для продления жизни не существует. Залог крепкого здоровья и долголетия заключается в последовательном, разнообразном и сбалансированном питании. Что нужно есть каждый день, чтобы долго жить?

Об этом рассказали Egészség Kalauz.

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Секрет долголетия: какие 7 продуктов нужно кушать каждый день

Исследования подтверждают: регулярное потребление определенных продуктов каждый день может поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, мозга и метаболизма, а также существенно снижать риск развития хронических заболеваний.

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Ученые выделяют семь групп продуктов, на которые нужно обратить внимание:

Орехи — грецкие орехи, миндаль, фундук, фисташки. В них содержатся полезные ненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, белок и антиоксиданты. Умеренное потребление орехов каждый день поможет снизить риск сердечных заболеваний. Жирная морская рыба — лосось, скумбрия, сельдь, сардины. Это источник жирных кислот омега-3, которые поддерживают здоровье сердца и нормальное функционирование головного мозга. Бобовые — фасоль, чечевица, нут. Базовый рацион так называемых «голубых зон» планеты, где наблюдается наибольшая концентрация долгожителей. У бобовых — высокое содержание клетчатки и белка. Зеленые листовые овощи — шпинат, кейл, мангольд. Листовые овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, поэтому уменьшают риски сердечно-сосудистых патологий. Ягоды — черника, малина, ежевика, смородина. Содержат большое количество антиоксидантов и растительных соединений, которые защищают клетки от окислительного стресса. Оливковое масло отжима Extra Virgin — основа средиземноморской диеты. Благодаря мононенасыщенным жирным кислотам и полифенолам позитивно влияет на сосуды и сердце. Цельнозерновые продукты — овес, бурый рис, цельнозерновой хлеб. Содержат огромное количество клетчатки и питательных веществ, помогают поддерживать нормальный уровень сахара и холестерина в крови.

В то же время, исследователи говорят, что здоровое питание — это лишь часть способа прожить дольше. Важно также существенно снизить употребление ультраобработанных продуктов, соли, рафинированного сахара и сладких напитков.

К советам по долголетию также входят здоровый сон, баланс работы и отдыха, постоянное движение, отказ от алкоголя и табака. Основными призывами врачей и исследователей также поддержание здорового веса и избежание стресса.

Какие продукты снижают риск деменции

Напомним, ученые Университета Земмельвайса проанализировали многочисленные исследования и пришли к выводу, что полифенолы — природные соединения в ягодах, чае, кофе, какао и оливковом масле — могут поддерживать работу мозга и противодействовать развитию болезни Альцгеймера.

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Эти вещества защищают нервные клетки, хотя значительная их часть усваивается только после переработки кишечной микрофлорой. Поскольку состав микробиоты у каждого индивидуален, одинаковая диета может иметь разную эффективность.

В то же время исследователи отмечают, что полифенолы — не панацея, а доказательств для рекомендации отдельных продуктов или добавок против деменции пока недостаточно. Ключевую роль играет общий рацион, богатый целостной растительной пищей.

Поскольку в мире уже более 55 млн человек живут с деменцией, качественное и разнообразное ежедневное питание является хорошим инструментом для правильного старения мозга.

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