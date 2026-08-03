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Секрет долголетия: 7 продуктов, которые стоит есть каждый день для здоровья сердца и мозга
Научные исследования подтверждают, что некоторые продукты особенно полезны для долголетия. Специалисты назвали семь групп продуктов, которые стоит употреблять каждый день для поддержания здоровья.
Эксперты по питанию отмечают, что универсального «волшебного средства» или единственного суперфуда для продления жизни не существует. Залог крепкого здоровья и долголетия заключается в последовательном, разнообразном и сбалансированном питании. Что нужно есть каждый день, чтобы долго жить?
Об этом рассказали Egészség Kalauz.
Секрет долголетия: какие 7 продуктов нужно кушать каждый день
Исследования подтверждают: регулярное потребление определенных продуктов каждый день может поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, мозга и метаболизма, а также существенно снижать риск развития хронических заболеваний.
Ученые выделяют семь групп продуктов, на которые нужно обратить внимание:
Орехи — грецкие орехи, миндаль, фундук, фисташки. В них содержатся полезные ненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, белок и антиоксиданты. Умеренное потребление орехов каждый день поможет снизить риск сердечных заболеваний.
Жирная морская рыба — лосось, скумбрия, сельдь, сардины. Это источник жирных кислот омега-3, которые поддерживают здоровье сердца и нормальное функционирование головного мозга.
Бобовые — фасоль, чечевица, нут. Базовый рацион так называемых «голубых зон» планеты, где наблюдается наибольшая концентрация долгожителей. У бобовых — высокое содержание клетчатки и белка.
Зеленые листовые овощи — шпинат, кейл, мангольд. Листовые овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, поэтому уменьшают риски сердечно-сосудистых патологий.
Ягоды — черника, малина, ежевика, смородина. Содержат большое количество антиоксидантов и растительных соединений, которые защищают клетки от окислительного стресса.
Оливковое масло отжима Extra Virgin — основа средиземноморской диеты. Благодаря мононенасыщенным жирным кислотам и полифенолам позитивно влияет на сосуды и сердце.
Цельнозерновые продукты — овес, бурый рис, цельнозерновой хлеб. Содержат огромное количество клетчатки и питательных веществ, помогают поддерживать нормальный уровень сахара и холестерина в крови.
В то же время, исследователи говорят, что здоровое питание — это лишь часть способа прожить дольше. Важно также существенно снизить употребление ультраобработанных продуктов, соли, рафинированного сахара и сладких напитков.
К советам по долголетию также входят здоровый сон, баланс работы и отдыха, постоянное движение, отказ от алкоголя и табака. Основными призывами врачей и исследователей также поддержание здорового веса и избежание стресса.
Какие продукты снижают риск деменции
Напомним, ученые Университета Земмельвайса проанализировали многочисленные исследования и пришли к выводу, что полифенолы — природные соединения в ягодах, чае, кофе, какао и оливковом масле — могут поддерживать работу мозга и противодействовать развитию болезни Альцгеймера.
Эти вещества защищают нервные клетки, хотя значительная их часть усваивается только после переработки кишечной микрофлорой. Поскольку состав микробиоты у каждого индивидуален, одинаковая диета может иметь разную эффективность.
В то же время исследователи отмечают, что полифенолы — не панацея, а доказательств для рекомендации отдельных продуктов или добавок против деменции пока недостаточно. Ключевую роль играет общий рацион, богатый целостной растительной пищей.
Поскольку в мире уже более 55 млн человек живут с деменцией, качественное и разнообразное ежедневное питание является хорошим инструментом для правильного старения мозга.