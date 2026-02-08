Секрет долголетия: что понял "фанатик" спортзала после визита в "голубую зону"

Долгожительница

Исследователь долголетия изменил распорядок дня после посещения острова «Голубой зоны», где люди живут до 100 лет. Он узнал, что более расслабленный подход может предотвратить травмы и привести к более длинной, здоровой жизни.

Об этом пишет AOL.

Что известно об «открытии» исследователя

Стивен Остад – фанатик тренажерного зала. Он занимается исследованиями в области борьбы со старением. По его убеждению, физические упражнения могут быть чуть ли не панацеей всех проблем со здоровьем и рецептом долголетия. Поэтому он проводит около часа в день на велосипеде или в тренажерном зале.

«Я не принимаю никаких добавок. Я даже не принимаю мультивитамины, но провожу много времени в спортзале», – сказал он.

Но во время недавней исследовательской поездки Остед встретился с долгожителями, которые оставались бодрыми благодаря совершенно иному стилю физических упражнений, и это изменило его взгляд на тренировку. По словам исследователя, они предпочитают не тяжелые физические нагрузки.

Почему на Сардинии так много долгожителей

На итальянском острове Сардиния люди регулярно доживают до 100 лет или даже больше. Это дно из немногих мест на земле с такими показателями. Жители так называемых «голубых зон» имеют традиции, которые, по мнению ученых, связаны с сохранением крепкого здоровья. Это, прежде всего, активный образ жизни, употребление простых, преимущественно вегетарианских суперпродуктов и построение крепких социальных сообществ.

Как известно, села на Сардинии разбросаны по всей пересеченной горной местности региона. Так что жители этих мест постоянно занимаются пешими прогулками, которые являются частью их ежедневных занятий для передвижения. В сочетании с другими домашними делами, такими как садоводство, сардинцы выполняют все необходимые упражнения для долголетия, даже не посещая спортзал: много легких кардио, немного высокоинтенсивных нагрузок от ходьбы вверх и упражнения для укрепления мышц с полным диапазоном движений.

Более того, врач регенеративной медицины на Сардинии рассказал, что большинство пациентов — это преимущественно молодые люди, которые травмируются в спортзале.

«Аустад был ошеломлен. Все 90- и 100-летние, которых он встречал, были бодрыми и здоровыми, тогда как младшее поколение нуждалось в медицинской помощи, потому что слишком перегружалось», — говорится в материале.

Этот факт убедил исследователя, что "не нужно быть фанатиком в этом вопросе". Вернувшись домой, он переосмыслил свой подход к физическим упражнениям. Раньше он любил упорно тренироваться в спортзале, а выходные «сводили его с ума». Сегодня Аустад все еще регулярно испытывает кардио и силовые нагрузки, при этом научился давать себе перерыв.

"Это заставляет меня чувствовать себя чуть менее виноватым в те дни, когда я решаю, что мне не стоит тренироваться", - сказала Остед.

