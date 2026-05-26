Секрет долголетия: какие приятные привычки замедляют старение лучше, чем спорт

Социальная активность в пожилом возрасте замедляет старение

Реклама

Старение организма – неотвратимый процесс, во время которого ткани и органы начинают работать менее эффективно. Однако современная наука доказывает, что физическая слабость в пожилом возрасте зависит не только от генетики или занятий спортом, но и от социальной и умственной активности человека.

Об этом пишет ScienceAlert.

Как ум и общение влияют на тело

Австралийские ученые провели масштабное исследование, привлекая 12 862 человек в возрасте от 70 лет, которые на момент старта не имели серьезных проблем со здоровьем, таких как деменция или сердечно-сосудистые заболевания. В течение 11 лет специалисты тщательно отслеживали их состояние, анализируя скорость ходьбы, силу хвата, когнитивные функции и способность самостоятельно выполнять ежедневные задачи.

Реклама

Результаты оказались поразительными: социализация и постоянное обучение помогают дольше оставаться физически сильными. Например, пенсионеры, присоединившиеся к местным клубам или организациям, имели на 3% меньший риск стать физически слабыми в течение семилетнего периода. Аналогичный эффект давало и наличие широкой сети поддержки – по меньшей мере четырех родственников или друзей, к которым можно регулярно обращаться за помощью.

Практические советы по сохранению молодости

Исследователи также обнаружили, что пассивные умственные нагрузки, такие как игра в шахматы, карты, разгадывание кроссвордов или сборка пазлов, снижают риск старческой слабости примерно на 4%. В то же время задачи, связанные с грамотностью (написание писем, посещение образовательных курсов или пользование компьютером), уменьшали этот показатель еще на 2%. Интересно, что наибольшую пользу от такой деятельности получали женщины — риск ослабнуть падал на 3–6%, тогда как у мужчин подобного ярко выраженного эффекта не наблюдалось.

Чтобы стареть здорово, специалисты советуют внедрять полезные привычки в свою повседневную жизнь уже сейчас. В частности, следует поддерживать регулярный контакт с близкими, планировать ежемесячные встречи за кофе, читать прессу, слушать радио и чаще выходить из дома, чтобы посетить библиотеку, театр или музей. Со своей стороны, ученые призывают власти инвестировать в доступную инфраструктуру с пандусами и поручнями, чтобы пожилые люди могли беспрепятственно участвовать в социальной жизни общины.

Напомним, новое исследование показало, что место обитания человека может влиять на скорость биологического старения. Ученые связывают это с сочетанием генетики, среды, метаболизма и состояния микробиому кишечника.

Реклама

Новости партнеров