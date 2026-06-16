Секрет долголетия не в спортзале: 5 привычек, которые действительно продлевают жизнь

Занятия спортом / © Credits

Реклама

Регулярная физическая активность может существенно повлиять не только на самочувствие, но и на продолжительность жизни. Научные исследования все чаще подтверждают, что даже умеренные нагрузки помогают снизить риск преждевременной смерти и развития ряда заболеваний. В то же время специалисты отмечают: для получения пользы вовсе не обязательно становиться профессиональным спортсменом или проводить часы в спортзале.

Об этом сообщило издание Eat This, Not That!

Согласно данным исследований, активный образ жизни связан с более здоровым сердцем, лучшей памятью и более крепкими костями. Одним из главных преимуществ физической активности ученые называют именно долголетие. Так, авторы одного из исследований пришли к выводу, что для положительного влияния на продолжительность жизни может быть достаточно всего 11 минут движения в день. Другая научная работа показала, что дополнительные 10 минут ходьбы ежедневно могли бы помочь предотвратить более 111 тысяч смертей в год.

Реклама

Специалисты отмечают, что начинать заниматься физическими упражнениями можно в любом возрасте. Исследование, опубликованное в журнале Heart, показало, что 20 минут ежедневной физической активности могут помочь людям старшего возраста снизить риск сердечных заболеваний.

Один из главных советов для поддержания активного образа жизни — выбирать занятия, которые доставляют удовольствие. Эксперты отмечают, что тренировки не обязательно должны быть изнурительными. Научные исследования показывают, что пользу могут приносить не только традиционные упражнения, но и активный досуг. Например, исследования связывают игру в гольф с большей продолжительностью жизни. Также положительное влияние на здоровье могут оказывать занятия, которые обычно не воспринимаются как тренировки, в частности садоводство.

Еще один фактор, который исследователи связывают с долголетием, — это социальное взаимодействие во время физической активности. В исследовании, охватившем более 8 тысяч человек в течение более чем 20 лет, лучшие показатели продолжительности жизни наблюдались среди тех, кто занимался теннисом и бадминтоном. Кроме того, другие научные работы показывают, что люди чаще соблюдают режим тренировок, если занимаются вместе с друзьями или партнерами.

Специалисты также советуют искать дополнительные возможности для движения в повседневной жизни. Согласно данным Гарвардского университета, примерно 4400 шагов в день уже могут значительно снизить риск смертности. При этом не обязательно проходить все расстояние за один раз. Полезными могут быть даже небольшие изменения в привычках: подниматься по лестнице вместо лифта, больше ходить пешком или чаще выполнять активные бытовые дела.

Реклама

Особое внимание исследователи уделяют активности на свежем воздухе. Пребывание на солнце способствует выработке витамина D, который играет важную роль в жизнедеятельности организма. Научные работы связывают его дефицит с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов и преждевременной смерти. Именно поэтому короткие прогулки на свежем воздухе могут приносить дополнительную пользу.

В то же время эксперты предостерегают от чрезмерного давления на себя в связи с физическими упражнениями. Одно из исследований показало, что люди, которые считали себя менее активными, чем их сверстники, чаще сталкивались с риском преждевременной смерти, даже если на самом деле занимались спортом достаточно. Поэтому специалисты рекомендуют не сравнивать себя с другими и сосредоточиваться на собственном прогрессе, постепенно формируя полезные привычки.

Напомним, что чувство тяжести в ногах после 40 лет может быть не просто усталостью, а сигналом об изменениях в работе сосудистой системы. Хирург объяснила, какие факторы провоцируют проблемы с венами и когда стоит обратиться к врачу.

Новости партнеров