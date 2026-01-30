Секрет долголетия: ученые разгадали, почему некоторые люди живут 100 лет

Пожилые люди / © unsplash.com

Долгая жизнь — это не только везение или здоровый образ жизни, но и четко прописанный генетический код. Новое исследование ученых из Института Вейцмана доказывает, что наследственность играет значительно большую роль, чем считалось ранее.

Об этом сообщает The Guardian.

Долгожители часто объясняют свой возраст самыми разнообразными причинами — кто-то вспоминает ежедневную рюмку виски, а кто-то убежден, что секрет в спокойной и размеренной жизни. В то же время ученые все больше склоняются к мысли, что ключ к долголетию кроется в значительно более простой вещи — генах.

В исследовании авторы обращают внимание на то, что предыдущие работы по изучению генетического влияния на продолжительность жизни не принимали во внимание важный фактор: многие люди умирают не из-за естественных процессов старения, а в результате несчастных случаев, убийств, инфекций или других внешних причин. Такая «внешняя смертность» с возрастом растет, ведь организм становится более уязвимым.

Влияние генетики на продолжительность жизни

Профессор Ури Алон вместе с коллегами из Института науки Вейцмана в Израиле считает, что именно поэтому настоящий масштаб влияния генетики на продолжительность жизни человека долгое время оставался скрытым.

Ученые проанализировали показатель «наследственности» — то есть ту долю изменений определенной характеристики, например рост, вес или продолжительность жизни, которую можно объяснить генами, а не условиями окружающей среды. Ранее оценки наследственности продолжительности жизни были очень разными и колебались в пределах от 6% до 33%. Однако, по словам Алона и его команды, эти цифры не отражают реальной картины.

«Я надеюсь, что это вдохновит исследователей на более глубокий поиск генов, которые влияют на продолжительность жизни. Эти гены помогут нам понять механизмы, управляющие нашими внутренними часами. Впоследствии это может превратиться в терапию, способную замедлить процесс старения и таким образом одновременно уменьшить риск всех возрастных заболеваний», — рассказал профессор.

Подробности и результаты исследования

Для этого команда разработала математическую модель, которая одновременно учитывает влияние внешней смертности и биологического старения. Модель проверили, использовав исторические данные о продолжительности жизни тысяч пар близнецов в Дании и Швеции.

Отделив влияние внешних факторов, исследователи смогли четче увидеть роль биологического старения, обусловленного генетикой. Согласно результатам, примерно 50% различий в продолжительности жизни человека определяются генами — это соизмеримо с показателями, зафиксированными в лабораторных исследованиях диких мышей.

Остальные 50%, по мнению авторов, связаны со случайными биологическими процессами и условиями окружающей среды.

«Именно здесь мы и ожидаем найти всех привычных „подозреваемых“ — образ жизни, питание, физическую активность, социальные связи, окружающую среду и многое другое», — отметил соавтор исследования Бен Шенхар, подчеркнув, что с возрастом значение этих факторов только усиливается.

Полученные выводы проверили также на материалах американского исследования родственников долгожителей, которые пересекли столетний рубеж. И здесь снова показатель наследственности продолжительности жизни достиг около 50%.

Дальнейший анализ шведских данных показал: по мере того как с начала XX века снижалась внешняя смертность — вероятно, благодаря развитию системы здравоохранения, — рос и оцененный вклад генетики в долголетие. Это еще раз подтвердило, что внешние причины смерти существенно влияют на оценку наследственности. Также выяснилось, что этот показатель меняется в зависимости от причины смерти, в частности рака или деменции, а также от возраста.

Бытовые наблюдения, которые подкрепляют роль генетики

Шенхар обратил внимание и на бытовые наблюдения, которые подкрепляют роль генетики.

«Около 20% людей, которые доживают до 100 лет, например, достигают этого возраста без серьезных изнурительных болезней», — сказал он, предположив, что их гены могут иметь защитный эффект.

«Исследования по поиску таких защитных генов уже проводились, и многие из них найдены, но, несомненно, еще немало остаются неоткрытыми», — добавил соавтор исследования.

Хотя в этой работе не анализировали влияние генов на иммунную систему, профессор Ричард Фарагер из Университета Брайтона отметил, что результаты демонстрируют: люди не являются исключением в вопросе наследственности продолжительности жизни.

«И это полезно, ведь означает, что люди в целом похожи на виды, на которых мы изучаем старение, и это дает определенную уверенность в том, что вмешательства, которые работают у мышей, могут быть эффективными и для людей», — подытожил он.

К слову, искусственный интеллект, анализируя данные о долгожителях, определил хронический стресс главным недооцененным фактором, мешающим людям достичь теоретического предела жизни в 140 лет. ИИ отмечает: постоянный режим «выживания» истощает организм, провоцируя сердечно-сосудистые заболевания из-за высокого уровня кортизола. Примером успешного противостояния стрессу является рекордсменка Жанна Кальман, которая несмотря на вредные привычки прожила 122 года благодаря спокойному образу жизни. Поэтому секрет долголетия заключается в сочетании низкого уровня стресса, правильного питания и активной социализации.