Секрет долголетия – в рационе: эксперт назвал семь продуктов, которые помогут вам жить дольше

Исследования доказали, что то, как вы стареете, зависит не столько от генетики, сколько от вашего образа жизни, говорит Анант Винджумури, доктор медицинских наук, главный врач Modern Age. Это включает в себя анализ ваших существующих пищевых привычек и выбор большего количества продуктов для более долгой жизни.

Об этом пишет Eat This, Not That.

"Главное — избегать обработанных пищевых продуктов, которые часто содержат много вредных жиров, сахара и натрия и могут способствовать различным проблемам со здоровьем", — говорит Винджамури.

По его словам, диета, богатая разнообразной растительной пищей — фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми, орехами и семенами — связана с более длительной и здоровой продолжительностью жизни: «Эти продукты содержат большое количество фитохимических веществ и флавоноидов — антиоксидантных соединений. действие и обладают противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами”.

И хотя нет ни одного продукта, который магическим образом может продлить вашу жизнь, есть много продуктов, которые вы можете есть в сочетании друг с другом. А это может помочь снизить риск различных заболеваний.

Доктор Винджумури советует семь продуктов, которые могут помочь вам жить дольше.

Орехи

Будь то миндаль, арахис, орешник, фисташки или хрустящая комбинация из всех этих орешков, вам захочется перекусывать почаще. Известное исследование PREDIMED по длительному питанию наблюдало значительное снижение риска серьезных сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто соблюдал Средиземноморскую диету с добавлением смеси орешков по сравнению с диетой с ограниченным содержанием жиров. У группы, потреблявшей орешки, наблюдалось снижение риска смертности на 39%.

"Орехи богаты ненасыщенными жирами (полезной формой жира), клетчаткой, антиоксидантами, а также определенными витаминами и минералами, которые вместе способствуют здоровью сердца, помогают контролировать вес и, возможно, способствуют долголетию", — говорит доктор Винджамури.

Куркума

По словам доктора Винджамури, куркума, основной ингредиент индийских блюд, таких как дал, самбар и расам, содержит куркумин – биоактивное соединение с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Хроническое воспаление является значимым фактором многих заболеваний, связанных со старением, и противовоспалительный эффект куркумина может помочь смягчить это, говорит он, указывая на исследование в 2021 году. Более того, согласно обзору 2022 года в «Cells», куркумин связан с меньшим риском сердечных заболеваний, которые являются основной причиной смерти в США.

Профессиональный совет врача: всегда сочетайте куркуму с черным перцем, поскольку перец повышает биодоступность куркумина.

Оливковое масло холодного отжима

Богатое антиоксидантами оливковое масло с высоким содержанием здоровых жиров является основным продуктом средиземноморской диеты. Исследование 2022 года в журнале Американского колледжа кардиологии показало, что люди, употреблявшие более ½ столовой ложки оливкового масла в день, имели на 19% меньший риск смерти (по какой-либо причине), чем те, кто редко или никогда не употреблял оливковое масло. .

В частности, люди, наслаждавшиеся оливковым маслом, имели на 29% меньше риск смерти от нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера), на 19% ниже риск сердечных заболеваний и на 17% ниже риск смерти от рака.

Зеленый чай

В следующий раз, когда вам нужно будет немного взбодриться после обеда, заварите чашку зеленого чая.

"Зеленый чай богат кверцетином — растительным флавоноидом, который проявляет антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые свойства", — объясняет доктор Винджумури.

Исследование 2022 года в Molecules показывает, что кверцетин может уничтожать стареющие клетки — переставшие делиться клетки — что может способствовать замедлению процессов старения.

По словам доктора Винджамури, считается, что кверцетин активирует ген SIRT1, важный фактор долголетия и ограничения калорий, улучшая способность организма восстанавливать ДНК и потенциально замедляя процесс старения.

Лук

Согласно тому же исследованию 2022 года в Molecules, лук является самым богатым источником кверцетина — антиоксиданта, который имеет защитную функцию против старения. Рандомизированное клиническое исследование 2021 года в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, что употребление богатого кверцетином лука помогло улучшить когнитивные функции.

К счастью, есть много интересных способов есть лук: попробуйте карамелизовать его с оливковым маслом холодного отжима и добавить в омлет или нарезать ломтиками и добавить в сытный салат для дополнительного хруста.

Цельные зерна

Отказ от сложных углеводов не является ключом к более долгой жизни. На самом деле люди, которые ели примерно 1,5 ломтиков цельнозернового хлеба каждый день, имели меньший риск преждевременной смерти по сравнению с группой, которая ела меньше цельнозерновых продуктов или вообще не ела их, согласно исследованию Circulation 2016 года.

Если вы не любите хлеб, вы можете включить в свой рацион другие богатые питательными веществами цельнозерновые продукты, такие как дикий рис, овсянка, фарро и цельнозерновые хлопья с низким содержанием сахара.

Ягоды

Ягоды наполнены особым типом антиоксидантов – флавоноидами, связанными с продлением жизни. Исследование British Journal of Nutrition выявило тесную связь между потреблением продуктов, богатых флавоноидами, в частности черники и клубники, а также красного вина, чая и перца и меньшим риском смертности от всех причин.

