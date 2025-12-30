Секрет молодости: как кофе и шоколад влияют на старение

Кофе / © Pixabay

Любители утреннего кофе и темного шоколада получили еще один весомый аргумент в пользу своих привычек. Ученые обнаружили связь между употреблением продуктов, богатых теобромином, и замедлением процессов старения на клеточном уровне.

Соответствующее исследование было опубликовано в авторитетном научном журнале Aging.

Команда ученых проанализировала данные более 1,5 тысяч участников из Великобритании и Германии. Главное внимание было уделено теобромину — алкалоиду, который в большом количестве содержится в какао-бобах, а следовательно, и в темном шоколаде. Также это вещество присутствует в кофе и чае.

Исследователи сравнили уровень теобромина в крови участников с их молекулярными биомаркерами старения. Результаты показали четкую тенденцию: люди с более высокой концентрацией этого вещества имели «младшие» показатели ДНК.

Ведущая автор исследования, профессор Королевского колледжа Лондона Джордана Белл, объяснила механизм действия: «Наши результаты свидетельствуют о том, что теобромин может влиять на активность генов. А это способствует процессам старения».

Несмотря на оптимистичные выводы, ученые предостерегают от чрезмерного употребления сладостей. Авторы работы отмечают, что установили только ассоциацию, а не прямую причинно-следственную связь.

Это значит, что пока невозможно точно сказать, сколько именно чашек кофе или кусочков шоколада нужно съесть, чтобы гарантированно омолодить организм. Кроме того, на процесс старения влияет множество факторов:

Генетика (ГНК).

Образ жизни и поведение.

Окружающая среда.

Общая диета.

Исследование также имеет некоторые ограничения. Показатели теобромина измерялись в один конкретный момент, а не в течение длительного времени. К тому же оценка старения по биомаркерам динамична.

«Это просто означает, что на данный момент, глядя на вашу ДНК, мы оцениваем, что вы, кажется, стареете немного медленнее или быстрее, чем мы ожидали бы, исходя из вашего хронологического возраста», — резюмировала Джордана Белл.

Следует также предположить, что положительный эффект может давать не только сам теобромин, но и его взаимодействие с другими полезными компонентами шоколада или кофе, которые не были отдельно измерены в рамках этого исследования.

