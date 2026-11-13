Секрет молодости в вашей тарелке: врач свой ежедневный рацион

Что есть, чтобы сохранить молодость: врач раскрыл свой рацион / © Pixabay

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Американский врач Марк Хайман, которому исполнилось 66 лет, утверждает, что чувствует себя на 40 лет моложе. Он убеждён, что питание играет важную роль в здоровом старении, поэтому рассказал, какие продукты ежедневно появляются на его столе.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Марк Хайман, известный своей работой в области функциональной медицины, советует обращать внимание не только на калорийность пищи, но и на её питательную ценность. По его мнению, правильно подобранные продукты могут положительно влиять на обмен веществ и общее состояние организма.

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«То, что вы едите, похоже на код: это сигнализирует вашему организму о необходимости активации генов здоровья или болезни», — пояснил врач.

Что ест 66-летний врач в течение дня

Завтрак. Хайман начинает свое утро с яичницы из трёх яиц, в которую добавляет помидор, лук, шпинат и авокадо. Готовит блюдо на оливковом масле. Также он пьет зеленый смузи из огурца, сельдерея, шпината, петрушки, кориандра, лимона и авокадо. По словам врача, такой завтрак помогает получить белки, клетчатку, полезные жиры и растительные питательные вещества.

Обед. Вместо обычных бутербродов врач выбирает большой салат со стейком. В его состав входят болгарский перец, кабачки, редис, грибы, помидоры черри, руккола, лук, авокадо и семена конопли. Заправляет блюдо маслом авокадо. Хайман подчеркивает, что жиры помогают организму усваивать жирорастворимые витамины, в частности A, D, E и K.

Полдник. Любимый перекус врача — домашний кабачковый хлеб с розмарином. Для его приготовления он использует миндальную и кокосовую муку, яйца, оливковое масло, грецкие орехи, тыквенные семечки и немного меда или кленового сиропа. По мнению Хаймана, розмарин может быть полезен для памяти, оливковое масло — для сердца, а кабачки снабжают организм клетчаткой. В то же время убедительных доказательств того, что употребление розмарина улучшает память, пока недостаточно.

Ужин. Вечером врач готовит курицу с киноа, морковью, чесноком, имбирем, куркумой и лаймом. Такое блюдо содержит белок, клетчатку, бета-каротин и витамин С. Особое внимание Хайман уделяет куркуме и имбирю, которые содержат соединения с потенциальными противовоспалительными свойствами.

Десерт. Несмотря на тщательный подход к питанию, врач не отказывается от сладкого. После ужина он позволяет себе темный шоколад, богатый полифенолами какао. Хайман объясняет, что употребляет его после основного блюда, поскольку сочетание сахара с белками, жирами и клетчаткой может замедлять его усвоение.

Как питание влияет на здоровое старение

Исследования связывают рацион, богатый растительными продуктами, цельнозерновыми продуктами, орехами и полезными жирами, с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

В то же время меню Марка Хаймана отражает его личные пищевые предпочтения, а не является универсальным рецептом долголетия. Основные принципы его рациона — разнообразие продуктов, минимально обработанные ингредиенты и сбалансированное питание — соответствуют общим рекомендациям по здоровому питанию.

Напомним, что высокий уровень холестерина и артериальное давление повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее диетологи рассказали о трех осенних продуктах, которые содержат полезные для сердца вещества и хорошо сочетаются в одном блюде.

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