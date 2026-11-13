- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 3 мин
Секрет молодости в вашей тарелке: врач свой ежедневный рацион
Американский врач, утверждающий, что чувствует себя на 40 лет моложе, рассказал о своих пищевых привычках. Его рацион состоит из питательных блюд, но не предполагает полного отказа от сладкого.
Американский врач Марк Хайман, которому исполнилось 66 лет, утверждает, что чувствует себя на 40 лет моложе. Он убеждён, что питание играет важную роль в здоровом старении, поэтому рассказал, какие продукты ежедневно появляются на его столе.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Марк Хайман, известный своей работой в области функциональной медицины, советует обращать внимание не только на калорийность пищи, но и на её питательную ценность. По его мнению, правильно подобранные продукты могут положительно влиять на обмен веществ и общее состояние организма.
«То, что вы едите, похоже на код: это сигнализирует вашему организму о необходимости активации генов здоровья или болезни», — пояснил врач.
Что ест 66-летний врач в течение дня
Завтрак. Хайман начинает свое утро с яичницы из трёх яиц, в которую добавляет помидор, лук, шпинат и авокадо. Готовит блюдо на оливковом масле. Также он пьет зеленый смузи из огурца, сельдерея, шпината, петрушки, кориандра, лимона и авокадо. По словам врача, такой завтрак помогает получить белки, клетчатку, полезные жиры и растительные питательные вещества.
Обед. Вместо обычных бутербродов врач выбирает большой салат со стейком. В его состав входят болгарский перец, кабачки, редис, грибы, помидоры черри, руккола, лук, авокадо и семена конопли. Заправляет блюдо маслом авокадо. Хайман подчеркивает, что жиры помогают организму усваивать жирорастворимые витамины, в частности A, D, E и K.
Полдник. Любимый перекус врача — домашний кабачковый хлеб с розмарином. Для его приготовления он использует миндальную и кокосовую муку, яйца, оливковое масло, грецкие орехи, тыквенные семечки и немного меда или кленового сиропа. По мнению Хаймана, розмарин может быть полезен для памяти, оливковое масло — для сердца, а кабачки снабжают организм клетчаткой. В то же время убедительных доказательств того, что употребление розмарина улучшает память, пока недостаточно.
Ужин. Вечером врач готовит курицу с киноа, морковью, чесноком, имбирем, куркумой и лаймом. Такое блюдо содержит белок, клетчатку, бета-каротин и витамин С. Особое внимание Хайман уделяет куркуме и имбирю, которые содержат соединения с потенциальными противовоспалительными свойствами.
Десерт. Несмотря на тщательный подход к питанию, врач не отказывается от сладкого. После ужина он позволяет себе темный шоколад, богатый полифенолами какао. Хайман объясняет, что употребляет его после основного блюда, поскольку сочетание сахара с белками, жирами и клетчаткой может замедлять его усвоение.
Как питание влияет на здоровое старение
Исследования связывают рацион, богатый растительными продуктами, цельнозерновыми продуктами, орехами и полезными жирами, с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.
В то же время меню Марка Хаймана отражает его личные пищевые предпочтения, а не является универсальным рецептом долголетия. Основные принципы его рациона — разнообразие продуктов, минимально обработанные ингредиенты и сбалансированное питание — соответствуют общим рекомендациям по здоровому питанию.
Напомним, что высокий уровень холестерина и артериальное давление повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее диетологи рассказали о трех осенних продуктах, которые содержат полезные для сердца вещества и хорошо сочетаются в одном блюде.