Секрет мужского здоровья: ученые выяснили, как часто надо встречаться с друзьями

Мужская дружба / © pexels.com

Проводить время с друзьями — это не просто развлечение, а научно доказанный способ поддержания физического и психического здоровья мужчин. Исследование Оксфордского университета показало, сколько раз в неделю мужчинам необходимо встречаться с четырьмя ближайшими товарищами.

Об этом сообщает Your Tango.

Несколько часов смеха, разговоров и совместного отдыха с друзьями помогают избавиться от напряжения и восстановить энергию. Если исследования показали, что женщинам нужны «девичьи вечера» раз в 22 дня для улучшения самочувствия, то для мужчин регулярное общение оказалось еще важнее.

Исследование Оксфордского университета свидетельствует, что мужчины должны чаще встречаться с друзьями — например, за бокалом пива или совместным ужином. Психолог Робин Данбар, возглавляющий группу по социальной и эволюционной нейронауке, выяснил, насколько часто мужчины должны видеться со своими близкими товарищами.

Ученые пришли к выводу, что мужчины, которые встречаются с друзьями минимум дважды в неделю, получают наибольшую пользу для здоровья. Они реже страдают от депрессии, связанной с финансовыми или профессиональными проблемами, и быстрее восстанавливаются после болезней.

«Близкие связи можно поддерживать разными способами — от командных видов спорта до мужских разговоров или просто совместного пива в пятницу вечером. Однако ключ к крепкой дружбе — это встречаться дважды в неделю и проводить время с четырьмя самыми близкими людьми», — объяснил Данбар.

Дружба положительно влияет на психическое и физическое здоровье

Несмотря на занятость, мужчинам стоит находить время на совместный отдых. Регулярное общение с друзьями повышает уровень эндорфинов, снижает тревожность, укрепляет иммунитет и даже делает людей добрее. В то же время большинство мужчин не встречаются с друзьями даже раз в неделю.

Исследование показало, что только 40% мужчин могут позволить себе «мужской вечер» хотя бы раз в неделю. И хотя до 20% времени они проводят в общении онлайн, именно личные встречи имеют наибольшее влияние на поддержание дружбы.

Как выяснили в опросе Campaign for Real Ale (CAMRA), лучшим способом поддерживать дружеские связи является общение в небольших пабах. Там мужчины чаще ведут живые групповые разговоры, тогда как в больших барах этот эффект исчезает.

Мужчины все чаще остаются без близких друзей

По данным Survey Center on American Life, за последние 30 лет мужчины потеряли значительно больше дружеских связей, чем женщины. Если раньше у более чем половины (55%) мужчин было как минимум шесть близких друзей, то сейчас этот показатель снизился вдвое.

Только у 27% мужчин сегодня есть шесть или более близких друзей, а у 15% — ни одного. Это свидетельствует о серьезной эпидемии одиночества среди мужчин, которые все чаще испытывают изоляцию из-за отсутствия эмоциональной поддержки.

Специалисты объясняют это социальными стереотипами: с юного возраста ребят приучают, что полагаться на друзей или говорить о своих чувствах — это «не по-мужски».

«Мы воспринимаем дружеские отношения как нечто женское. И если это считается женским, то для мужчин это воспринимается как слабость или недостаток, когда они признают, что им нужны друзья», — объяснила преподаватель Стэнфордского университета Джуди И-Чун Чу.

В результате мужчины заставляют себя скрывать уязвимость, что лишь усиливает чувство одиночества.

Без искренних дружеских связей трудно достичь настоящего счастья и стабильности. Поэтому потеря таких отношений — это не только личная проблема, но и общественная, требующая внимания и переосмысления.

К слову, социальные связи буквально влияют на биологический возраст человека — свидетельствует исследование Оксфордского университета. Ученые обнаружили, что люди с теплыми, стабильными отношениями стареют медленнее, их «эпигенетический возраст» моложе паспортного, а уровень воспаления в организме (интерлейкин-6) — ниже.