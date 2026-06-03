Секрет здорового сердца на тарелке: какие овощи советуют выбирать кардиологи

Сердце / © unsplash.com

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Овощи остаются одним из ключевых продуктов для поддержания здоровья сердца, однако кардиологи отмечают: наибольшую пользу приносит не отдельный овощ, а регулярное и разнообразное их потребление. Такого мнения придерживаются директор Института «Еда — это медицина» Дариуш Мозаффарян и интервенционный кардиолог Дипак Вивек.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам экспертов, некоторые овощи особенно часто попадают в рекомендации из-за содержания веществ, связанных с нормальным артериальным давлением, здоровым кровообращением и контролем уровня холестерина.

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Одно из первых мест в этом списке занимает листовая зелень. Шпинат, капуста кале и другие подобные овощи содержат нитраты, магний, калий и витамин К. Именно нитраты, объясняют специалисты, помогают организму вырабатывать оксид азота — соединение, которое способствует расширению сосудов и улучшению их работы. Кроме того, зелень является источником клетчатки и антиоксидантов, а шпинат, в частности, содержит растворимую клетчатку.

К полезным для сердца продуктам кардиологи также относят свеклу. Ее ценят за высокое содержание нитратов и антиоксидантов, которые связывают с улучшением кровотока и поддержанием нормального артериального давления.

Среди рекомендованных овощей есть и помидоры. Они отличаются содержанием ликопина — антиоксиданта, который помогает уменьшать оксидативный стресс. Эксперты обращают внимание, что после термической обработки организм может эффективнее усваивать это вещество.

В перечне также оказались брокколи и брюссельская капуста. Эти крестоцветные овощи содержат клетчатку, антиоксиданты и растительные соединения, которые могут поддерживать здоровый уровень холестерина. Брюссельская капуста, по словам врачей, дополнительно содержит растительные стеролы.

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Кардиологи советуют не обходить стороной и другие яркие овощи. Перец, баклажаны, кабачки, огурцы, а также оливки и авокадо содержат клетчатку, антиоксиданты и другие растительные соединения, поддерживающие сердечно-сосудистую систему.

Специалисты отмечают, что наибольшее значение для здоровья сердца имеют нитраты, клетчатка, калий, магний, антиоксиданты и полифенолы. Также овощи могут положительно влиять на кишечный микробиом, который связывают со снижением воспалительных процессов в организме.

Что касается способа приготовления, то эксперты не отдают предпочтение только сырым или только вареным овощам. Одни полезные вещества лучше сохраняются без термической обработки, другие — наоборот, становятся более доступными после приготовления. Поэтому главной рекомендацией остается простая привычка регулярно добавлять овощи в ежедневное меню.

Напомним, высокий уровень холестерина является главной угрозой для сердца, однако правильный рацион может минимизировать эти риски. Ранее мы сообщали о четырех доступных продуктах, которые защитят сердце и сосуды.

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