Секрет здоровых ног: хирург рассказала, как выбрать идеальную обувь

Обувь на каблуке / © Associated Press

Реклама

Слишком плоская подошва на уровне с высоким каблуком — дает нагрузку на ноги. Это приводит к появлению отеков и значительному дискомфорту.

Об этом рассказала сосудистый хирург Наталья Семененко в эфире «КИЕВ24».

«Следует выбирать не слишком плоскую подошву, а каблуки лучше носить 2-6 см с удобным подъемом», — добавляет она.

Реклама

Если же говорить о варикозе, то, по словам хирургини, люди с избыточным весом больше в группе риска. Поскольку, идет значительная нагрузка на ноги.

Раньше мы писали о том, как избежать болей в ногах.