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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Секрет здоровых ног: хирург рассказала, как выбрать идеальную обувь

Следует выбирать не слишком плоскую подошву, а каблуки лучше носить 2-6 см с удобным подъемом.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Обувь на каблуке

Обувь на каблуке / © Associated Press

Слишком плоская подошва на уровне с высоким каблуком — дает нагрузку на ноги. Это приводит к появлению отеков и значительному дискомфорту.

Об этом рассказала сосудистый хирург Наталья Семененко в эфире «КИЕВ24».

«Следует выбирать не слишком плоскую подошву, а каблуки лучше носить 2-6 см с удобным подъемом», — добавляет она.

Если же говорить о варикозе, то, по словам хирургини, люди с избыточным весом больше в группе риска. Поскольку, идет значительная нагрузка на ноги.

Раньше мы писали о том, как избежать болей в ногах.

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