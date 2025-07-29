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Секрет здоровых ног: хирург рассказала, как выбрать идеальную обувь
Следует выбирать не слишком плоскую подошву, а каблуки лучше носить 2-6 см с удобным подъемом.
Слишком плоская подошва на уровне с высоким каблуком — дает нагрузку на ноги. Это приводит к появлению отеков и значительному дискомфорту.
Об этом рассказала сосудистый хирург Наталья Семененко в эфире «КИЕВ24».
«Следует выбирать не слишком плоскую подошву, а каблуки лучше носить 2-6 см с удобным подъемом», — добавляет она.
Если же говорить о варикозе, то, по словам хирургини, люди с избыточным весом больше в группе риска. Поскольку, идет значительная нагрузка на ноги.
Раньше мы писали о том, как избежать болей в ногах.