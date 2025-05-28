Секреты долголетия: как некоторые люди доживают до 100 лет и дольше

Старение человека не всегда должно быть связано с болезнями и потерей качества жизни.

Реклама

Человеческое старение — это сложный процесс, на который влияют генетика, образ жизни и окружающая среда.

Об этом пишет Earth со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers of Medicine.

Генетика и биологические факторы

Одним из ключевых аспектов здорового старения является генетика. Исследователи обнаружили, что некоторые генные варианты, такие как APOE e2, могут играть защитную роль и способствовать долголетию. процессами старения на клеточном уровне.

Реклама

Интересно, что женщины, как правило, живут дольше, тогда как мужчины, достигающие пожилых людей, часто имеют меньше хронических заболеваний. Это указывает на отличия в процессах старения между полами.

Образ жизни: диета, движение и ментальное здоровье

Кроме генетики, значительный вклад в здоровое старение вносит образ жизни. Диеты, богатые фруктами и овощами, способствуют лучшему здоровью в пожилом возрасте, обеспечивая организм необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами.

Регулярная умеренная физическая активность также является важным фактором. Она поддерживает сердечно-сосудистую систему, мышцы и общий метаболизм, а также помогает организму оставаться функциональным в течение многих лет.

Кроме физического здоровья, важную роль играют управление стрессом и качественный сон. Эти факторы оказывают значительное влияние на работу иммунной системы и общее состояние организма, что способствует долголетию.

Реклама

Иммунная система и исследования

Исследования показывают, что люди, дожившие до ста лет, часто имеют активную иммунную систему, которая эффективно борется с инфекциями. Это позволяет им избегать многих заболеваний, которые распространены у пожилых людей.

Ученые активно изучают способы содействия здоровому старению через улучшение метаболической и иммунной функций. Эти исследования открывают новые перспективы для разработки стратегий, позволяющих большему числу людей не просто доживать до глубокой старости, но и сохранять высокое качество жизни.

Напомним, для долгой и полноценной жизни важно правильно питаться. Доказательством тому могут служить японские долгожители, которые едят ежедневно эти 8 продуктов .