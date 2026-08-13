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Секреты молодости: 5 утренних ритуалов, меняющих жизнь женщины
Первые минуты после пробуждения — самые ценные. Мозг еще не успел включить привычный режим, а тело — спешку.
Перестройка организма, резкие гормональные колебания и естественное замедление метаболизма нередко превращают утро в испытания для женщин, пересекших 50-летний рубеж.
Об этом сообщает EatingWell.
Что рекомендовано делать каждое утро после 50 лет
Первое, с чего советуют начинать сразу после пробуждения — это легкая и приятная растяжка. Достаточно просто мягко потянуться в постели или сделать несколько потягиваний к носочкам, чтобы разогреть суставы и улучшить гибкость.
Сразу после этого обязательно выпейте стакан обычной воды. За ночь тело теряет влагу, а правильный водный баланс с утра запускает работу мозга, спасает от внезапной усталости и помогает оставаться собранными в течение дня.
После пробуждения выйти на несколько минут на свежий воздух и поймать первые лучи солнца. Краткое пребывание на улице с утра снимает стресс, улучшает настроение и заряжает порцией витамина D.
Физическая активность: это может быть долгая прогулка с собакой, легкая зарядка или домашний пилатес. Главное — двигаться активно хотя бы несколько раз в неделю, ведь это самый лучший способ сохранить мышцы крепкими, а вес в норме во время гормональных перестроек.
Завтрак и планирование рациона. Забудьте о суровых диетах — завтрак должен быть полноценным, с белками, клетчаткой и свежими фруктами или овощами, чтобы дать телу нужный кальций и энергию.
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