Секреты молодости: 5 утренних ритуалов, меняющих жизнь женщины

Перестройка организма, резкие гормональные колебания и естественное замедление метаболизма нередко превращают утро в испытания для женщин, пересекших 50-летний рубеж.

Об этом сообщает EatingWell.

Первое, с чего советуют начинать сразу после пробуждения — это легкая и приятная растяжка. Достаточно просто мягко потянуться в постели или сделать несколько потягиваний к носочкам, чтобы разогреть суставы и улучшить гибкость.

Сразу после этого обязательно выпейте стакан обычной воды. За ночь тело теряет влагу, а правильный водный баланс с утра запускает работу мозга, спасает от внезапной усталости и помогает оставаться собранными в течение дня.

После пробуждения выйти на несколько минут на свежий воздух и поймать первые лучи солнца. Краткое пребывание на улице с утра снимает стресс, улучшает настроение и заряжает порцией витамина D.

Физическая активность: это может быть долгая прогулка с собакой, легкая зарядка или домашний пилатес. Главное — двигаться активно хотя бы несколько раз в неделю, ведь это самый лучший способ сохранить мышцы крепкими, а вес в норме во время гормональных перестроек.