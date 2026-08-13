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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Секреты молодости: 5 утренних ритуалов, меняющих жизнь женщины

Первые минуты после пробуждения — самые ценные. Мозг еще не успел включить привычный режим, а тело — спешку.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Женщина

Женщина / © www.freepik.com/free-photo

Перестройка организма, резкие гормональные колебания и естественное замедление метаболизма нередко превращают утро в испытания для женщин, пересекших 50-летний рубеж.

Об этом сообщает EatingWell.

Что рекомендовано делать каждое утро после 50 лет

  • Первое, с чего советуют начинать сразу после пробуждения — это легкая и приятная растяжка. Достаточно просто мягко потянуться в постели или сделать несколько потягиваний к носочкам, чтобы разогреть суставы и улучшить гибкость.

  • Сразу после этого обязательно выпейте стакан обычной воды. За ночь тело теряет влагу, а правильный водный баланс с утра запускает работу мозга, спасает от внезапной усталости и помогает оставаться собранными в течение дня.

  • После пробуждения выйти на несколько минут на свежий воздух и поймать первые лучи солнца. Краткое пребывание на улице с утра снимает стресс, улучшает настроение и заряжает порцией витамина D.

  • Физическая активность: это может быть долгая прогулка с собакой, легкая зарядка или домашний пилатес. Главное — двигаться активно хотя бы несколько раз в неделю, ведь это самый лучший способ сохранить мышцы крепкими, а вес в норме во время гормональных перестроек.

  • Завтрак и планирование рациона. Забудьте о суровых диетах — завтрак должен быть полноценным, с белками, клетчаткой и свежими фруктами или овощами, чтобы дать телу нужный кальций и энергию.

Напомним, 93-летняя женщина поделилась секретами здоровья кожи и энергии. Больше об этом читайте в новости.

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