Секреты сияющего взгляда: что следует знать о темных кругах под глазами

Эксперты назвали средства, помогающие уменьшить темные круги под глазами

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Темные круги под глазами являются «совершенно нормальным явлением» в условиях насыщенной и суетливой современной жизни. Врач-дерматолог Соня Хорана предупреждает, что во многих случаях полностью избавиться от этих пятен невозможно, но, к счастью, существует много способов, как домашних, так и профессиональных, чтобы уменьшить их и предотвратить ухудшение состояния кожи .

Об этом пишет Daily Mail.

Причины появления темных кругов под глазами

У многих людей участки кожи вокруг глаз выглядят более темными по сравнению с остальной кожей лица. По словам доктора Хорани, на это влияет несколько факторов, в том числе генетика, старение и усталость. Распространено мнение, что темные круги появляются только из-за недосып, но часто даже полноценный 8-часовой сон не дает желаемого эффекта.

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Основные причины появления темных кругов под глазами:

Образ жизни: Бессонные ночи, длительное время перед экраном, курение и чрезмерное потребление алкоголя, в сочетании с тонкой и нежной кожей вокруг глаз, могут привести к появлению темных кругов.

Аллергия: Постоянное трение глаз из-за раздражения от сезонной аллергии или других проблем с глазами может усугубить пигментацию. Если врач подтвердит диагноз, решить проблему помогут антигистаминные препараты.

Генетика: Темные круги могут быть унаследованными. Если они с вами всю жизнь, и у ваших родственников тоже есть подобная проблема, то, вероятно, это генетическая особенность.

Чувствительная кожа: Кожа вокруг глаз значительно тоньше и деликатнее любого другого участка тела. Поверхностные сосуды легче просвечивают через полупрозрачную кожу, что усиливает эффект темных теней.

Цвет кожи: Люди с более темной кожей более подвержены гиперпигментации под глазами из-за высокого содержания меланина в коже. Вместе с воздействием солнца это может сделать кожу еще более темной.

Старение: Естественное старение является значительным фактором, поскольку провисание, обезвоживание кожи и потеря объема лица приводят к появлению темных кругов.

Как избавиться от темных кругов: домашние и профессиональные методы

Домашний уход:

Используйте крем для глаз: Ищите осветительные средства с ретиноидами, витамином С, койевой кислотой, экстрактом корня солодки, ниацинамидом и азелаиновой кислотой. Кофеин в кремах поможет снизить отечность.

Спите 8 часов: Полноценный сон необходим для поддержания коллагена и регенерации клеток.

Всегда используйте средства с защитой от ультрафиолета: Солнечный свет усиливает пигментацию, поэтому защита деликатной кожи вокруг глаз крайне важна.

Соблюдайте здоровую диету: Питательная диета с фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирным белком и полезными жирами положительно повлияет на кожу в целом.

Мягко снимайте макияж: Избегайте трения глаз. Используйте нежное очищающее средство, теплую воду и откажитесь от жестких салфеток.

Используйте холодный компресс: Холод сужает расширенные кровеносные сосуды. Можно применять криосферу, ледяные ролики или охлажденные ложки. Компресс из холодного чая действует аналогично.

Профессиональные процедуры:

Если темные круги вызваны медицинскими состояниями, старением или структурой лица, их сложнее лечить и кремы здесь малоэффективны. Однако в клинике доступны следующие процедуры:

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Лазерные процедуры: Помогают уменьшить избыток меланина, вызывающего пигментацию, и стимулировать выработку коллагена.

Химические пилинги Для гиперпигментации рекомендуются мягкие пилинги с миндальной, гликолевой и молочной кислотами. Их можно совмещать с микроиглами для усиления эффекта.

Дермальные филеры: Инъекции, такие как слезные дермальные филеры, заполняют полые участки вокруг глаз, вызывающие тени, придавая более свежий вид. Процедура подходит не всем, и делать ее должен только опытный специалист.

Нетрадиционные дермальные филеры: Полинуклеотиды и сунекос стимулируют выработку коллагена, утолщая дерму и уменьшая темные круги. Результаты таковой процедуры проявляются равномерно.

Блефаропластика Если темные круги сочетаются с нависшими веками или мешками под глазами, рассмотрите возможность косметической хирургической процедуры — блефаропластики.

Напомним, шея – одна из первых зон, где заметны признаки старения : морщины и дряблость. Это объясняется особенностями кожи: она тонкая, с малым количеством сальных желез и стволовых клеток, менее устойчива к потере коллагена и влаги. К счастью, существуют способы сохранить кожу этой щекотливой зоны молодой, подтянутой и озаренной.